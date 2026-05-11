北市密室逃脫連2月險出人命！體驗式場域強制納保？ 產發局：審慎研議

台北市連鎖密室逃脫店「邏思起子」信義旗艦店，昨（10）日晚發生嚴重工安意外，吳姓女員工扮演NPC角色「吊死鬼」時，疑因繩索道具問題窒息，送醫搶命，而上（4）月民進黨台北市大安文山區議員參選人陳聖文，體驗密室逃脫遊戲，過程中遭壓克力銳片刺入腹部受傷；示意圖。（資料照）

台北市連鎖密室逃脫店「邏思起子」信義旗艦店，昨（10）日晚間發生嚴重工安意外，吳姓女員工扮演NPC角色「吊死鬼」時，疑因繩索道具問題窒息，送醫搶命，而上（4）月民進黨台北市大安文山區議員參選人陳聖文，體驗密室逃脫遊戲，過程中遭壓克力銳片刺入腹部受傷，並召開記者會要求市府盤點密室逃脫場所，產業局也承諾將修訂《消費場所強制投保公共意外責任保險》規定，將體驗式場域納入強制投保機制。針對是否有新進度？產發局表示，目前仍審慎研議中。

針對該工安意外，台北市勞檢處介入調查後發現3項缺失，已要求業者現場停止營業，並要求雇主落實職災補償；現場針對勞工踩踏場所未採取必要預防措施（如雙人協同作業），已違職業安全衛生設施規則第21條規定，依法得處3萬元到30萬元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

勞檢處指出，業者現場未實施風險評估以及未使吳女接受職業安全衛生教育訓練部分，分別違反《職業安全衛生法》第5條第2項及職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項之規定，亦將依法處理。

日前陳聖文發生意外後，台北市議員張文潔陪同召開記者會，她今（11）日也發文表示，台北市要正視「沉浸式娛樂產業」的安全管理，現在的密室逃脫、沉浸式體驗、NPC互動演出，早就不是單純的小遊戲。裡面大量涉及黑暗空間、機關裝置、壓克力與道具結構、密閉空間、火災逃生、高強度肢體互動，甚至是「上吊」、「追逐」、「驚嚇」、「限制行動」等高風險情境。

張文潔也認為，市府盡速建立跨局處管理與稽查機制，要求台北市政府由產發局主責，跨局處聯合，全面盤點北市密室逃脫與沉浸式體驗場館，建立高風險道具與互動機制安全指引，強化消防、建管、勞安、逃生與現場安全稽查，將「演員/NPC工作安全」正式納入勞檢項目，針對高風險情境建立明確SOP與禁止事項。

針對修訂《消費場所強制投保公共意外責任保險》規定，將體驗式場域納入強制投保機制，產業發展局表示，目前仍持續蒐集意見，並審慎研議中。

至於議員呼籲市府盡速建立跨局處管理與稽查機制，並由產發局主責。產發局表示，由於涉及跨局處，仍會持續研議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法