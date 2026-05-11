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    聖宜醫美診所捲針孔偷拍挨告 北檢完成分案

    2026/05/11 14:58 記者翁靖祐／台北報導
    聖宜醫美診所捲入偷拍風暴。（圖取自聖宜醫美診所官網）

    聖宜醫美診所捲入偷拍風暴。（圖取自聖宜醫美診所官網）

    近日醫美診所針孔偷拍爭議不斷延燒，台北市聖宜醫美診所也被指在醫療診間暗藏針孔攝影機，拍下女性消費者私密處除毛畫面，對此聖宜診所也火速於臉書致歉，並宣布顧客可至原購買分店辦理現金退款。針對本案，台北地檢署也於今日正式分案調查，由婦幼專組檢察官指揮警方進行偵辦，未來恐再次約談集團執行長李宜展到案說明。

    據受害消費者指控，她自2023年起，在聖宜診所北市站前店進行私密除毛療程，近期在傳出醫美診所有針孔事件後，她前往詢問，得到員工證實「有裝監視器」，但強調「只會拍到醫師頭部」，她覺得氣憤，認為隱私權受侵害，並提告妨害性隱私、妨害秘密等罪。

    台北市中正一分局9日上午前往聖宜診所台北站前店進行調查本案，並帶回負責人李宜展作偵訊筆錄，李於訊後被請回，聖宜診所則透過律師表示，消費者都有簽署相關同意書，當即就是代表同意，如果每個人都簽了同意書，事後再說沒有注意到的話就比較不好。

    聖宜診所10日透過臉書致歉，表示目前已經主動配合警方調查，並指出聖宜顧客對於既有課程無論有無爭議，歡迎親至原購買分店，診所會在完成身份確認後，當天立即辦理現金退款，也強調目前全台7間分店皆已備妥200萬以上現金來因應退款。

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