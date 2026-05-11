澎湖最大大麻走私案 5嫌分判5至12年徒刑 主嫌在逃

澎湖查獲今年最大大麻走私案，法院一審判決出爐。（澎湖機動查緝隊提供）

今年台灣破獲最大大麻走私案，市價高達14億元，經台灣澎湖地方法院審理終結，依共同運輸第二級毒品罪，分別判處陳清旗8年徒刑、陳俊翰5年徒刑，其餘蔡亞晉、呂冠勲、李錦暘均重判12年，主嫌高紹齊在逃通緝中。

判決書指出，在逃主嫌高紹齊去年8月間以300萬元代價，委託陳清旗8月16日駕駛「日月星168號」快艇，自馬公風櫃東漁港出港，航抵七美南方約70浬海域，向中國不知名鐵殼船接運大麻後，企圖從湖西龍門裡正角沙灘搶灘上岸。並以35萬元代價，由陳俊翰聯繫蔡亞晉、呂冠勲等人協助安排岸上接應，由蔡亞晉提供他人駕照租用9人座廂型車，作為接駁毒品工具。

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海巡署岸際雷達發現可疑船隻，岸巡人員趕抵搜索，陳清旗見狀急忙駕船外逃，並沿途將大麻海拋。海巡及警方隨後循線追查，在鎖港東方1.6浬海面，成功尋獲遭丟棄的大麻40袋，內含真空包裝大麻799小袋，總重量超過402公斤，市值14億元。

雖然蔡亞晉、呂冠勲及李錦暘庭訊時辯稱，只是到萬善堂拜拜，否認參與運毒，但法官不予採信，法官認為全案屬有計畫、大規模跨海運毒犯罪，運輸毒品重量高達400多公斤，即使未流入市面，仍對社會治安及國民健康造成重大潛在危害，因此量處重刑；依共同運輸第二級毒品罪判刑，並沒收全部大麻及相關運毒工具、手機等物品。其中陳俊翰因曾涉毒品案件，構成累犯；陳清旗則因供出共犯、坦承犯行，獲依法減刑。

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