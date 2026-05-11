北市密室逃脫員工遭設備勒頸險喪命 蔣萬安：依法開罰、究責

台北市長蔣萬安出席活動前受訪指出，後續也會依法進行開罰以及追究責任。（記者孫唯容攝）

台北市連鎖密室逃脫店「邏思起子」信義旗艦店，10日晚間7時許發生嚴重工安意外，1名29歲吳姓女員工因工作需求，扮演場內NPC角色「吊死鬼」時，疑因繩索道具問題窒息，送醫搶救恢復呼吸心跳，但仍在加護病房觀察。北市勞動局勞檢處回應，經調查有3項缺失，要求現場停業。對此，台北市長蔣萬安出席活動前受訪指出，後續也會依法進行開罰以及追究責任。

北市勞動局勞檢處主任祕書康水順表示，該場所經勞檢處勘查後，有3項違失。現場針對勞工踩踏場所未採取必要預防措施，如雙人協同作業，已違職業安全衛生設施規則第21條規定，依法得處3萬元到30萬元罰鍰。

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康水順指出，業者現場未實施風險評估以及未使吳女接受職業安全衛生教育訓練部分，分別違反《職業安全衛生法》第5條第2項及職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項之規定，亦將依法處理。檢處已要求業者現場停止營業，並要求雇主落實職災補償，強化現場危害風險鑑別，以保障勞工權益。

蔣萬安稍早出席台北市「公益臺北愛心平台」感恩會，會前接受媒體聯訪，蔣表示，第一時間獲悉之後，立刻要求勞檢處到現場去稽查，後續勞檢處回報，業者確實違反相關職安衛生法以及設施設置規則，所以他們立刻要求停業，後續也會依法進行開罰以及追究責任。

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