台南大道新城大樓驚傳失火 1對情侶受困獲救

十一日中午，台南北區大道新城一棟住宅大樓八樓位置失火，不斷冒出濃煙。（民眾提供）

台南市北區北門路二段的大道新城1棟大樓8樓今午驚傳失火，濃煙竄出，2位民眾受困，消防局獲報前往搶救，將1對約50歲男女朋友帶下樓脫困，火勢很快撲滅，燃燒臥房內物品，住戶說有損失，火災原因有待調查。

今天中午12點45分許，南市消防局接獲民眾報案指南市北區北門路二段大道新城8樓冒出濃煙，有民眾受困待救，轄區公園分隊與附近分隊消防人員先後趕抵現場，休假中的消防局第六大隊長邱淵明也趕到現場指揮，救災人員分組一面上樓滅火、一面搜尋受困民眾，在8樓找到失火戶的1對男女住戶，據了解，年約50歲的男女住戶是情侶關係，兩人沒有受傷，但面對火災發生，情緒顯得激動，由消防人員協助帶下樓，這對情侶說身體無大礙、不需要送醫。

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救災人員約在下午1點7分就將失火戶內的火勢撲滅，燃燒屋內臥房物品，燃燒面積約5平方公尺，約有30多名住戶獲得疏散到安全位置，幸無任何人員傷亡。

十一日中午，台南北區大道新城一棟住宅大樓八樓位置失火，燃燒臥房內一些物品與雜物。（民眾提供）

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