為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南大道新城大樓驚傳失火 1對情侶受困獲救

    2026/05/11 14:34 記者王俊忠／台南報導
    十一日中午，台南北區大道新城一棟住宅大樓八樓位置失火，不斷冒出濃煙。（民眾提供）

    十一日中午，台南北區大道新城一棟住宅大樓八樓位置失火，不斷冒出濃煙。（民眾提供）

    台南市北區北門路二段的大道新城1棟大樓8樓今午驚傳失火，濃煙竄出，2位民眾受困，消防局獲報前往搶救，將1對約50歲男女朋友帶下樓脫困，火勢很快撲滅，燃燒臥房內物品，住戶說有損失，火災原因有待調查。

    今天中午12點45分許，南市消防局接獲民眾報案指南市北區北門路二段大道新城8樓冒出濃煙，有民眾受困待救，轄區公園分隊與附近分隊消防人員先後趕抵現場，休假中的消防局第六大隊長邱淵明也趕到現場指揮，救災人員分組一面上樓滅火、一面搜尋受困民眾，在8樓找到失火戶的1對男女住戶，據了解，年約50歲的男女住戶是情侶關係，兩人沒有受傷，但面對火災發生，情緒顯得激動，由消防人員協助帶下樓，這對情侶說身體無大礙、不需要送醫。

    救災人員約在下午1點7分就將失火戶內的火勢撲滅，燃燒屋內臥房物品，燃燒面積約5平方公尺，約有30多名住戶獲得疏散到安全位置，幸無任何人員傷亡。

    十一日中午，台南北區大道新城一棟住宅大樓八樓位置失火，燃燒臥房內一些物品與雜物。（民眾提供）

    十一日中午，台南北區大道新城一棟住宅大樓八樓位置失火，燃燒臥房內一些物品與雜物。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播