母為女報仇用腳頂飛2歲女童 判拘役50天不能易科罰金

台北地院判處黃女拘役50日，不得易科罰金。（資料照）

黃姓女子去年帶女兒前往新北市某百貨公司遊樂場遊玩時，因不滿女兒與一名2歲女童發生推擠跌倒，竟惱羞成怒，當眾以大腿頂撞女童，導致女童當場慘摔受傷。台北地院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處黃女拘役50日，且不得易科罰金。可上訴。

2025年5月15日下午，黃女帶著女兒於某百貨公司遊樂場遊玩時，其女兒與另名2歲女童發生推擠，導致其女兒跌倒。黃女見狀隨即衝上前，並基於報復心態，直接以大腿暴力頂撞該名2歲女童，使該名女童重心不穩摔地，右前臂擦傷及下巴挫傷，2歲女童家屬憤而提告，檢方依照成年人故意對兒童犯傷害罪對黃婦聲請簡易判決處刑。

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法院審理時，黃女矢口否認有傷害意圖，辯稱當時是因為看到女兒撞到遊具邊角受傷，對方家長卻不理不睬，她「情急之下」才會選擇擠進去制止，強調自己只是為了保護小孩，並無踢踹動作。

法官在勘驗遊戲區兩個角度的監視錄影畫面後，認定黃女確實有頂撞動作，並指出，黃女身為成年人，縱使想保護子女，也可採取帶離現場或溫和區隔等方式，而非率然攻擊年僅2歲的幼童，認其行為是基於報復心態，不屬於正當防衛之舉。

法官痛批，黃女身為人母，卻不思將心比心，且犯後毫無悔意，將責任推給被害人與家長，態度惡劣，依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑至二分之一，加重後法定最重本刑達有期徒刑7年6月，不符合刑法規定得易科罰金者僅限於犯最重本刑5年以下之罪，故黃女被判處50日拘役，不可易科罰金。可上訴。

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