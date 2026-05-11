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    首頁 > 社會

    桃警2分局聯手破毒團 逮7名本國、越南籍成員

    2026/05/11 14:17 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園警分局與蘆竹警分局本月10日深夜出擊攻堅，聯手破獲以楊男為首的販毒集團。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局與蘆竹警分局本月10日深夜出擊攻堅，聯手破獲以楊男為首的販毒集團。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局與蘆竹警分局本月10日深夜出擊攻堅，聯手破獲以37歲楊姓男子為首的販毒集團，總計查獲2名本國籍、5名越南籍成員，並扣得毒品咖啡包、K他命等違禁品，遏止毒品流入市面，全案依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

    警方表示，同日另查獲27歲柯姓男子涉嫌持有及販賣毒品案，當時柯男因飲酒及吸毒精神不繼，見到員警靠近還將內藏毒品的背包塞在電信箱後，員警詢問時柯男一度語無倫次，甚至將責任推給計程車司機，員警詳細盤查並利用執勤技巧，當場查扣彩虹煙、依托咪酯等毒品。

    桃園警分局分局長王智民表示，毒品犯罪不僅危害個人健康，更嚴重衝擊社會治安，警方將持續向上溯源、向下刨根，以斷絕供應鏈、瓦解販毒網為目標，全面掃蕩毒品犯罪，統計今年至今，分局共查獲販賣毒品64件、一般持有吸食毒品576件、毒駕150件，查獲各類毒品數量已超過18公斤。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    柯男見警方靠近，將藏有毒品的背包藏於電信箱後。（記者鄭淑婷翻攝）

    柯男見警方靠近，將藏有毒品的背包藏於電信箱後。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在柯男包包查扣彩虹煙、依托咪酯等新興毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在柯男包包查扣彩虹煙、依托咪酯等新興毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

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