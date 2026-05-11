中和養生館藏春色被逮仍營業 新北警聯手市府稽查斷水斷電

該養生館除提供半套性服務外，同樣違反建築法規及未依規定申報等違規仍未改善。（記者陸運鋒翻攝）

新北市中和區一家養生館暗藏春色，假藉按摩名義從事半套性交易，警方持搜索票上門查緝持，當場逮捕負責人、女服務員及男客送辦，但該養生館持續營業，經市府聯合警方稽查後仍違規未改善，上週五執行斷水斷電勒令停業。

中和警分局調查，42歲沈男去年在中和忠孝街開設養生館，表面提供按摩1小時1200元服務，實際若再加值300元就可提供性半套，警方掌握相關情資後，去年底持搜索票上門查緝，當場查獲越南籍48歲陳女及60歲簡姓男客從事半套性交易，並逮捕負責人42歲沈男，詢後依妨害風化罪嫌及社會秩序維護法送辦。

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警方指出，針對該業者除依法偵辦外，並透過第三方警政機制，提報新北市府公共安全聯合稽查小組辦理聯合稽查，經查該養生館違反建築法及未依規定申報等違規情事，經裁罰6萬元並限期改善。

警方說，經複查時該養生館仍未完成改善且持續營業，依建築法相關規定，於本月8日再度聯合稽查時執行斷水斷電處分，當場停止營業，展現掃蕩色情場所決心。

中和警分局長陳宇桓表示，將持續針對妨害風化等非法營業場所加強查緝，結合第三方警政及行政裁處作為，呼籲業者切勿心存僥倖、以非法手段牟利，警方必定依法究辦、絕不寬貸。

警方聯合市府相關單位聯合稽查，執行斷水斷電。（記者陸運鋒翻攝）

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