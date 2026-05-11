蒞臨兩公約國際審查會 卓榮泰：期待深化國際對話與合作

行政院卓榮泰院長致詞。（記者翁靖祐翻攝）

「兩公約第4次國家報告國際審查會議」開幕式今日在張榮發基金會國際會議中心舉行，共有12位國際人權專家與會，行政院長卓榮泰於開幕會議致詞時細數我國近年就推動人權落實了哪些修法及組織改動，並表示期待透過審查深化政府與民間、國內與國際的對話與合作。

卓榮泰表示，回顧兩公約於2020年至2024年5月兩公約第4次國家報告期間，台灣政府持續強化了許多保障制度，完善相關監督體制，如於制度面成立符合聯合國「巴黎原則」的「監察院國家人權委員會」，並強化獨立監督功能。行政院也設立人權及轉型正義處，統籌協助跨部會人權工作事務。

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政策面而言，卓榮泰說，行政院推動首部國家人權行動計畫，漁業與人權行動計畫，持續落實企業與人權國家行動計畫，提出整體的計劃提升各項人權保障。法制面部分，則完成了性暴力犯罪防制相關的4法修正，如刑法、性侵害犯罪防治法、犯罪被害人權益保障法、兒童及少年性剝削防制條例等，以及通過原住民族健康法、新住民權益保障法等。

卓榮泰表示，行政院也提出青年基本法以落實青年主流化並確保青年在參與公共事務中的各項權利。並推出身心障礙者權益保障法，這部分條文修正案，強調環境無障礙，人人都可以沒有障礙。此外，行政院也成立運動部、兒少及家庭支持署及長期照顧及社會發展署，進一步落實保障各個族群的權利、福利。

卓榮泰還說，今年行政院也提出「性別暴力防治國家行動計畫」是台灣首部國家級性別暴力防治計畫，將性別暴力防治列入國家整體發展策略，建立性別平權社會，展現台灣作為民主國家持續與國際人權標準接軌的決心與行動。

卓榮泰指出，根據今年3月「自由之家」全球自由度評分，台灣獲得93分，亞洲僅次日本。但國際人權議題持續擴展，台灣與世界各國同樣面臨假訊息、隱私保護及科技濫用等挑戰，並表示期待透過此次審查，進一步深化政府與民間、國內與國際之間的對話與合作。

法務部長鄭銘謙表示，自2022年兩公約第3次審查會議以來，法務部致力於將人權價值落實於法制革新，並積極促進政府與民間的深度對話，確保各界聲音能精確遞送給審查委員。鄭銘謙說，這次的審查過程將全程在「人權大步走」網站直播，讓國人共同見證台灣人權法治的進展。

法務部長鄭銘謙今出席兩公約第四次國家報告國際審查會。（記者翁靖祐翻攝）

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