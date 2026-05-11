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    光澤醫美高雄分店也爆偷拍 鏡頭拆走主機忘帶走案情趨明朗

    2026/05/11 13:33 記者黃良傑／高雄報導
    光澤醫美高雄分店也爆偷拍，鏡頭拆走主機忘帶走，案情趨明朗。（民眾提供）

    光澤醫美高雄分店也爆偷拍，鏡頭拆走主機忘帶走，案情趨明朗。（民眾提供）

    「光澤」連鎖醫美診間也被檢舉裝設監視器涉偷拍，高雄分店也被查出「拆除」痕跡，據了解，工作人員坦承7日總公司派人拆除，檢警發現卻忘帶走「主機」，影像中疑有女病患寬衣裸身畫面，將還原所有畫面，通知被害人指認、提告。

    據了解，新北檢警發現光澤在新北的3處分店有拆除監視器痕跡，懷疑板橋中山店經理陳志敏、資訊研發部主管唐詠傑指示旗下員工拆監視器，9日訊後聲押禁見2人獲准，光澤創辦人王朝輝則失聯。

    高雄檢警會同衛生局8日也同步稽查位於三民區的高雄分店，工作人員以聯絡總公司之名，拖延了2、3個小時，檢警才得以進入診間勘查，分別在「牆壁」上發現裝設鏡頭的釘孔，但已於前1天遭總公司指示人員拆除。

    檢警另於天花板上尋獲外露的「麥克風」，循線至地下室1樓查獲主機，裡面的「記憶體」還在，初步檢視就發現有女病患寬衣的裸露影像，已構成妨害秘密罪之嫌。

    檢警將一一檢視影片內容，雄檢籲請今年1月至5月8日曾前往就診或消費民眾，速洽高市衛生局醫療隱私權益受損專線，由衛生局提供必要法律和諮詢服務。

    光澤醫美高雄分店診間牆壁（紅圈）有被拆除監視器的痕跡。（民眾提供）

    光澤醫美高雄分店診間牆壁（紅圈）有被拆除監視器的痕跡。（民眾提供）

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