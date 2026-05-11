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    首頁 > 社會

    賊星該敗 偷萬元單車竟從追緝他的警車前跑過去

    2026/05/11 12:58 記者洪臣宏／高雄報導
    劉嫌騎著偷來的單車離開。（民眾提供）

    劉嫌騎著偷來的單車離開。（民眾提供）

    高雄市前鎮區一名民眾價值萬元單車失竊，前鎮警方10日前往小港區調閱監視器，72歲劉姓竊嫌賊星該敗，竟大剌剌從警車前跑過去，眼尖員警急跑追逐將他逮獲。劉嫌辯稱因為自己單車故障，缺錢修復，看到有單車未上鎖騎走代步。

    被害人8日向前鎮分局報案，指稱下午5時20分許，將價值9800元的腳踏車停放於翠亨北路與鎮中路旁UBIKE停放區附近，不料返家前卻發現腳踏車遭竊。

    警方成立專案小組追查，警方發現犯嫌原先騎乘其他腳踏車行經案發地點，竟直接將原本車輛棄置路旁，見被害人腳踏車未上鎖，便臨時起意竊取後一路往南逃逸。警方從前鎮區一路追查至小港區，犯嫌最後出現在崇文路與漢民路口一帶，銷聲匿蹤。

    專案小組10日下午2時許再度前往竊嫌最後位置調閱監視器，眼尖員警突然看到劉嫌從崇文路跑出來橫越斑馬線，趕緊追上去將劉嫌查獲到案。劉男當場坦承犯案，供稱因自己腳踏車故障卻無力修理，一時心生貪念，見路旁腳踏車未上鎖便直接騎走。隨後警方也在其帶領下，於崇文路尋獲失竊腳踏車，訊後依竊盜罪嫌將他送辦。

    劉嫌在警車前快步跑過斑馬線。（民眾提供）

    劉嫌在警車前快步跑過斑馬線。（民眾提供）

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