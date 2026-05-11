台中警136市道抓超速掏槍揮舞民嚇壞挨批 太平警：符合比例原則

台中市警局太平分局員警，昨天在太平山區長龍路攔查民眾時直接掏槍（紅圈處），遭質疑是否執法過當。（江和樹提供）

台中市警局太平分局，昨天獲報長龍路136市道有民眾在飆車，派遣員警到場盤查，當場攔下10多輛的重機，不過有民眾跟民眾黨台中市議員江和樹反映，當時員警直接掏槍揮舞攔查，不解這並不是什麼重大刑案，為何要直接舉槍盤查？是否執法過當希望台中市警局反省檢討；太平分局則表示，衡酌狀況符合比例原則。

台中市議員江和樹表示，警察認真執法大家都支持，但不太能理解，為什麼在太平長龍路2段轉彎處設臨檢站？萬一車輛反應不及，不是更危險嗎？強調這並不是什麼重大刑案，為什麼需要直接舉槍盤查？

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江和樹表示，山區有許多守法的農民，突然看到槍口對著自己，心裡一定會怕。自己絕對反對騎快車及危險駕駛的行為，但是否執法過當需要台中市警局反省檢討。強調市民不是反對警察執法，而是希望執法能有比例原則，也要顧到人民的安全感。

太平分局表示，昨天下午接獲民眾反映長龍路有人在飆車，因此派員警到場盤查，當時兩名員警到場，總共攔了10幾輛的重機，當下雖未發現競駛狀況，仍依職責上前盤查抄錄身分並約制告誡，並現場實施路檢攔查。

期間發現1部大型重機於前方彎道前行駛速度過快並伴隨高噪音情形，員警見現場人數眾多，為維護自身與周邊人員安全，遂採取持槍警戒方式示意停車受檢，期間約3至4秒，過程中槍口並未朝向駕駛人或車輛，待現場無危害隱憂後即收槍續行盤查程序。

太平分局表示，員警執行攔查當下認為防止自己或他人生命、身體具體危害，並研判現場人數眾多等綜合考量，遂持槍示意攔停，衡酌狀況符合比例原則。

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