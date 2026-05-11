為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中警136市道抓超速掏槍揮舞民嚇壞挨批 太平警：符合比例原則

    2026/05/11 12:48 記者陳建志／台中報導
    台中市警局太平分局員警，昨天在太平山區長龍路攔查民眾時直接掏槍（紅圈處），遭質疑是否執法過當。（江和樹提供）

    台中市警局太平分局員警，昨天在太平山區長龍路攔查民眾時直接掏槍（紅圈處），遭質疑是否執法過當。（江和樹提供）

    台中市警局太平分局，昨天獲報長龍路136市道有民眾在飆車，派遣員警到場盤查，當場攔下10多輛的重機，不過有民眾跟民眾黨台中市議員江和樹反映，當時員警直接掏槍揮舞攔查，不解這並不是什麼重大刑案，為何要直接舉槍盤查？是否執法過當希望台中市警局反省檢討；太平分局則表示，衡酌狀況符合比例原則。

    台中市議員江和樹表示，警察認真執法大家都支持，但不太能理解，為什麼在太平長龍路2段轉彎處設臨檢站？萬一車輛反應不及，不是更危險嗎？強調這並不是什麼重大刑案，為什麼需要直接舉槍盤查？

    江和樹表示，山區有許多守法的農民，突然看到槍口對著自己，心裡一定會怕。自己絕對反對騎快車及危險駕駛的行為，但是否執法過當需要台中市警局反省檢討。強調市民不是反對警察執法，而是希望執法能有比例原則，也要顧到人民的安全感。

    太平分局表示，昨天下午接獲民眾反映長龍路有人在飆車，因此派員警到場盤查，當時兩名員警到場，總共攔了10幾輛的重機，當下雖未發現競駛狀況，仍依職責上前盤查抄錄身分並約制告誡，並現場實施路檢攔查。

    期間發現1部大型重機於前方彎道前行駛速度過快並伴隨高噪音情形，員警見現場人數眾多，為維護自身與周邊人員安全，遂採取持槍警戒方式示意停車受檢，期間約3至4秒，過程中槍口並未朝向駕駛人或車輛，待現場無危害隱憂後即收槍續行盤查程序。

    太平分局表示，員警執行攔查當下認為防止自己或他人生命、身體具體危害，並研判現場人數眾多等綜合考量，遂持槍示意攔停，衡酌狀況符合比例原則。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播