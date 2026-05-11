強化台南高層建築物火災搶救 消防員22層大樓實作演練

台南市消防局第五救災救護大隊透過情境模擬與實地操作，強化消防人員面對高樓火警的應變能力。（南消五大提供）

有鑑於台南永康區高層建築物數量逐年攀升，消防局第五救災救護大隊今（11）日於永康區一棟地上22層、地下2層的大樓，透過情境模擬與實地操作，強化消防人員面對高樓火警的應變能力。

演練過程模擬22層樓的大樓發生火災，消防局獲報後，立即派遣復興、永康、鹽行、大灣分隊及大橋高級救護隊等單位前往救援，共出動13輛消防車、逾20名消防人員投入，依據建築結構、搶救動線、水源位置及既有搶救圖資，迅速擬定搶救策略。

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演練內容包括消防車輛部署、火勢狀況初判、水源掌握與供應、高樓搶救水線的建置、人命救助及搜索、救災人員的安全管制和回報機制、大量傷病患的檢傷及後送等，藉此強化跨單位協同作戰能力與現場指揮效能。

消防局長楊宗林表示，高層建築火災具有煙熱迅速上升、逃生困難等特性，濃煙常沿樓梯間、電梯井及管道間快速擴散，加上現代建築氣密性高，熱煙不易排出，對民眾避難及消防搶救均構成嚴峻挑戰，除了持續提升消防人員的專業技能外，也呼籲民眾重視日常用火用電安全，並熟悉建築物內消防設備及避難動線。

台南市消防局第五救災救護大隊於永康區1棟22層大樓實地演練，強化消防人員面對高樓火警的應變能力。（南消五大提供）

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