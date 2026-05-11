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    首頁 > 社會

    北市老夫妻多年感情不睦 7旬夫勒斃妻疑服藥昏迷

    2026/05/11 12:35 記者陸運鋒／台北報導
    台北市大安區建國南路1段前天發生凶殺案，警消獲報火速到場。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市大安區建國南路1段前天發生凶殺案，警消獲報火速到場。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市大安區前天（9日）母親節前夕發生凶殺案，周姓老翁疑因長期與黃姓妻子感情不睦，周翁將妻子勒斃後服藥輕生，由於2人女兒聯繫不上父母，擔心發生意外，跑到2人住處進入後驚見此狀，隨即報警，警消趕抵時，發現黃女已經沒有生命跡象，周翁則昏迷送往醫院救治，目前仍昏迷治療中，至於詳細原因仍有待檢警調查。

    據了解，周姓老翁及黃姓婦人結婚多年，2人時常為了家庭瑣事及黃婦主導金錢分配爭吵。周翁去年曾因言語上羞辱黃婦，妻子因此申請家暴令，但今年度並未申請。2夫妻在8日晚間曾外出與女兒聚餐，期間老夫妻神情狀態並無異常，但也沒有太多的交談，並約定在母親節當天家庭聚餐。

    大安警分局調查，40多歲周女於9日晚間7時許，致電母親商討家族聚餐事宜，但父母的手機都未接聽，由於擔心發生意外，急忙跑到2人位於大安區建國南路1段住處，周女開門進入後，驚見母親倒臥在臥室地板上，已經明顯死亡，而父親則躺在床上奄奄一息，隨即通報救護車前來將其送往台大醫院救治。

    據知，警方查訪鄰居後，得知夫妻倆為了金錢分配等瑣事感情不睦，但事發當天並無激烈爭吵情形。警方鑑識人員勘驗現場時，並未發現有外力侵入跡象，但發現周女頸部有明顯勒痕，研判周翁徒手將妻子勒斃後，服用藥物或鎮定劑液體輕生。

    檢警昨相驗黃婦遺體後，初判主要死因是勒頸窒息死亡，將擇期解剖釐清確切死因；至於周翁昏迷指數3，目前仍在台大醫院治療，已抽血釐清服用何種藥物導致昏迷不醒，已由警方戒護中，至於確切行凶手法及原因，仍有待檢警進一步釐清。

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