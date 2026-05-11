竹縣議員朱健銘議會公開指控男子田野詐騙原民 今髮夾彎幫澄清

被指控涉嫌詐騙的男子田野（左），今天在新竹縣議員朱健銘服務處主任劉志枰（右）陪同下，出示鄉親相挺的連署書自清不是詐騙份子。（劉志枰提供）

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竹縣議員朱健銘爆料 有人假冒藍委鄭天財親人名義行騙

新竹縣無黨籍縣議員朱健銘上週二（5日）在議會公開指控涉嫌化名「田野」的男子，假藉國民黨籍立委鄭天財外甥名義，詐騙原民和平地鄉親，今天髮夾彎，由其辦公室主任劉志枰陪同田野，拿著田野翻山越嶺獲得原鄉鄉親數十人簽署，證明田野是正經土地仲介、沒有搞詐騙的連署書對外澄清，跌破外界眼鏡。

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田野受訪時神情非常憔悴，他說，他來自台東，「田野」是他改過後的本名。他確實是鄭天財的外甥，但從沒打著舅舅的名號在外招搖撞騙，單純在部落做土地仲介。被無中生有指控是詐騙份子後，他翻山越嶺、盡心盡力請新竹縣原鄉內認識他的鄉親幫他連署作證，且持續進行中，所有影響到他名譽、權利義務的事情，已全權委託律師駱鵬年處理。

新竹縣議員朱健銘服務處主任劉志枰說，他們第一時間接獲檢舉，查證後認為屬實，後來田野本人現身，且帶著很多證據，所以他們立刻協助確認和對外澄清，服務處本身也是被害人。

上週二朱健銘在議會總質詢縣府原住民族行政處長雲天寶前述詐騙案，言之鑿鑿稱田野假藉鄭天財外甥名義，化名「田野」且佯稱是代書，騙原民鄉親能代辦原住民保留地移轉私有，或騙平地人投資原保地有禁伐補償金，一步一步騙取被害人信任，再拿走個資、帳戶等，已至少有3人受害，劉志枰則對外發出前述指控的相關書面資料。

橫山警分局立刻啟動調查，並循金流釐清有無可能真的是詐騙，田野也第一時間到案說明，初步並未發現有人受害。

被控涉嫌詐騙的男子田野，出示鄉親委託處理的委託書，佐證每筆交易都是合法。（劉志枰提供）

被控涉嫌詐騙的男子田野，出示鄉親委託處理的委託書，佐證每筆交易都是合法。（劉志枰提供）

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