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    首頁 > 社會

    醫美偷拍爭議頻傳 侯友宜：公安小組全面查察絕不寬貸

    2026/05/11 12:19 記者黃政嘉／新北報導
    全國多家醫美診所及月子中心陸續傳出偷拍爭議，新北市長侯友宜（戴眼鏡者）今受訪重申，市府成立公安小組啟動全面查察美運動中心、三溫暖，絕不寬貸，消保官積極介入，也設法律諮詢，讓大家得到應有保護。（記者黃政嘉攝）

    全國多家醫美診所及月子中心陸續傳出偷拍爭議，新北市長侯友宜（戴眼鏡者）今受訪重申，市府成立公安小組啟動全面查察美運動中心、三溫暖，絕不寬貸，消保官積極介入，也設法律諮詢，讓大家得到應有保護。（記者黃政嘉攝）

    繼愛爾麗醫美診所爆發偷拍風波後，全國多家醫美診所及月子中心陸續傳出類似爭議，新北市長侯友宜今受訪重申，市府成立公安小組啟動全面查察美運動中心、三溫暖，絕不寬貸，消保官積極介入，也設法律諮詢，讓大家得到應有保護，解決困難。

    侯友宜今視察捷運三鶯線履勘前狀況後接受媒體聯訪指出，在整個成立專案小組，不管是衛生、民政、警政，包括法治的消保，市府聯合專案小組，用公安小組啟動，不管是醫美、運動中心、三溫暖等等，都全面已經啟動多天，全面查察，這當中呼籲消費者，消保官會協調、積極介入，讓受害者得到應有保護，尤其警察機關的執法單位對這些違法偷裝的破壞隱私，以及保障人民權利，都會積極處理跟面對。

    侯友宜表示，這些都是讓大家覺得非常惡劣的行為，絕不寬貸，所以不但積極的查察，同時也會藉法律以及消保官來保障大家的法律權益，也設了法律諮詢的律師幫大家解決困難，全力面對、積極查察面對所有衍生受害者的人權以及消費者的保護。

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