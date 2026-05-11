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    通緝女遇檢「戲精上身」！裝病蹲地躲查驗 破功還被搜出毒品

    2026/05/11 12:03 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮蔡姓女子因案遭通緝，被警方盤查裝病叫救護車，但被識破都是演的。（民眾提供）

    花蓮蔡姓女子因案遭通緝，被警方盤查裝病叫救護車，但被識破都是演的。（民眾提供）

    花蓮38歲蔡姓女子，因涉及遺棄罪遭通緝，日前深夜搭車遇警盤查時，為了躲避身分查驗竟「戲精上身」，當街痛苦蹲地並聲稱身體極度不適必須就醫。警方不敢大意緊急通報救護車到場，未料醫護人員評估後發現其數值完全正常，蔡女見演不下去才認栽，警方隨後更在其身上起獲俗稱「喪屍煙彈」的毒品依託咪酯，全案依法移送法辦。

    吉安警分局今指出，光華派出所員警於本月6日深夜11點多，執行巡邏勤務行經花蓮市德安一街一處超商前，發現一輛汽車違規停車且行跡可疑，遂上前攔停盤查。當時駕駛表現配合，但坐在後座的蔡姓女子神色不安、不斷推託不願提供身分資料，最後甚至宣稱自己病發、痛苦難耐，要求立即送醫。

    由於蔡女現場表現出痛到蹲地、無法站立的模樣，員警秉持人道救援精神立即聯繫119救護人員到場。救護人員抵達後將蔡女帶上救護車進行初步檢測，卻發現其生命徵象穩定，疼痛檢查都正常，根本沒有任何身體不適。蔡女眼見裝病伎倆被戳破，才在員警強勢要求下配合查驗身分。

    警方調查發現，蔡姓女子遭花蓮地檢署通緝，因自知身分曝光會被逮捕，才想出裝病躲避查核的戲碼。警方隨後對其執行附帶搜索，當場在其身上起獲第二級毒品、俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯一組（含殼重五．二三公克），當場將其逮捕扣證。

    吉安警分局表示，本案蔡女見身分曝光自知難逃法網，偵訊後將依遺棄通緝及違反《毒品危害防制條例》移送花蓮地檢署偵辦。警方嚴正強調，各類違法行為絕對零容忍，未來將持續加強巡邏與查緝力度，保障地方治安，並呼籲民眾應遠離毒品，切勿心存僥倖挑戰公權力。

    花蓮蔡姓女子因案遭通緝被警方盤查裝病叫救護車，但被識破都是演的。（民眾提供）

    花蓮蔡姓女子因案遭通緝被警方盤查裝病叫救護車，但被識破都是演的。（民眾提供）

    花蓮蔡姓女子因案遭通緝被警方盤查裝病叫救護車，但被識破都是演的。（民眾提供）

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