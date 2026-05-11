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    獨家》4名英籍遊客住九份民宿突不適 就醫竟是一氧化碳中毒

    2026/05/11 12:00 記者吳昇儒／新北報導
    4名英籍遊客感覺身體不適，自行搭車前往部立基隆醫院就醫。（記者吳昇儒攝）

    4名英籍遊客感覺身體不適，自行搭車前往部立基隆醫院就醫。（記者吳昇儒攝）

    4名英國籍遊客昨日前往新北市九份地區某民宿投宿，晚間卻感覺到頭昏、噁心的情形。向民宿業者反映後，業者馬上幫忙換房間，但今日凌晨4名遊客仍感覺到身體不適，2時37分自行搭車前往部立基隆醫院就醫。經醫生檢查後，確認為輕微一氧化碳中毒，所幸症狀輕微，經治療後已無大礙。警方獲報後，已轉請消防單位派員前往檢測。

    警方初步詢問得知，4名英國籍遊客年紀約為20至24歲之間，昨日下榻在九份地區民宿後，陸續出現頭暈、噁心等情形。向業者反映後，憂心是空氣不夠流通等問題，即刻幫4人更換房間；但情況卻沒有改善，4名遊客決定下山就醫。

    4人搭乘計程車前往部立醫院就醫後，經醫生診斷，確認是輕微一氧化碳中毒，所幸4名遊客皆意識清楚，能自行走動，經吸氧治療後，已無大礙。

    警方得知結果後，同步通知新北市消防局請其派員前往民宿進行檢測，釐清一氧化碳來源。

    新北市消防局第六救災救護大隊指出，派員前往檢測時，現場測得數值已於安全值內，但該民宿熱水器安裝於二樓陽台，疑通風不良。

    第六救災救護大隊林登港呼籲，防範一氧化碳中毒最重要的方法，包括保持居家環境通風，避免於陽台違規使用熱水器、加裝門窗、紗窗不潔或晾曬大量衣物影響空氣流通；選購貼有檢驗合格標示之熱水器產品；依照居家環境選擇正確型式熱水器，安裝時應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確安裝，並依法張貼施工標籤。

    另熱水器平時也應定期檢修及適時汰換，如發現水溫不穩定、變更設置位置或更換零組件時，均應由合格技術士辦理，以維護居家安全。

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