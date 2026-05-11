因1塊失竊車牌 6逾期泰籍移工海邊戲水成「倒楣之旅」

6逾期停留泰籍男女騎機車海邊戲水，被海巡盯上，嚇得連車都不要了。（海巡提供）

6名逾期停留的泰國籍男女日前共乘4輛機車到彰化海邊戲水，海巡人員巡邏時眼尖發現其中1輛機車竟掛著失竊車牌，6名男女發現被海巡盯上，連4輛機車也不要了，躲回雲林縣西螺鎮租屋處，海巡人員經48小時追查鎖定相關人員行蹤，循線上門將6人查獲到案。6人直呼「倒楣」，說本想趁假期到海邊戲水、採捕水產解思鄉之情，沒想到竟會因1塊失竊車牌被查獲。全案於訊後依違反「入出國及移民法」進行後續收容、裁罰並執行強制驅逐出境。

6名泰籍男女日前利用假日至彰化海邊戲水採捕，原以為神不知鬼不覺，卻因4輛機車停放於岸際，引起執行巡邏勤務的海巡人員注意，通報偵防分署彰化查緝隊協處，赫然發現其中1輛機車竟懸掛著報失車牌。

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儘管海巡大軍在現場嚴密埋伏，但4輛機車的駕駛都沒有回來牽車。為徹底釐清，隨即由偵防分署彰化、台中、雲林查緝隊、偵緝隊鑑識組及中部分署第三岸巡隊組成專案小組，鎖定車輛來源與人員去向展開地毯式追查。

專案小組克服案發現場偏僻、機車使用人身分不明等困境，透過大數據分析、科技裝備與情資整合，2天後在雲林縣西螺鎮成功尋獲6名泰國籍男女。經查發現6人均為夫妻或情侶關係，分別持觀光簽證入境，逾期逗留於西螺地區從事非法勞動。

6人懊惱說，本想趁假期騎車前往彰化大城海邊戲水、採捕水產解思鄉之情，萬萬沒想到只是去海邊「玩水」，竟會因為1塊失竊車牌被逮。這場原本輕鬆的假日海邊遊，瞬間演變為非法身分曝光的「倒楣之旅」。

6逾期停留泰籍男女海邊戲水，因其中1輛機車掛失竊車牌被海巡盯上查獲。（海巡提供）

6名逾期停留泰籍男女因1塊失竊車牌遭查獲，直呼倒楣。（海巡提供）

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