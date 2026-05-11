海產店遭尋仇奪刀殺害對方 老闆「防衛過當」判刑6年定讞

鄭姓男子（白衣者）與當時在台南東區生產路經營海產店的老闆周元良（面對鏡頭者）在店內爆發肢體衝突，周男涉持刀刺死鄭男。（資料照）

台南市東區某海產店老闆周元良，2年前與鄭姓友人為了債務問題在臉書互嗆爭執，鄭男憤而於2024年除夕夜偕同胞兄到周男的店裡理論，到店即持斧頭朝周男揮去，周以折疊刀反擊，刺殺鄭身體、頭、胸多處，鄭男左胸中刀，傷勢過重，送醫不治；一審台南地院國民法官法庭認定周男「防衛過當」，依傷害致死罪將他判處6年徒刑；二審維持，最高法院也認為原審判決無誤，駁回上訴，全案判刑6年定讞。

判決指出，44歲周男與鄭男素有嫌隙，鄭男自陳不堪周男先前持續在臉書發文騷擾他，2人相約於2024年2月9日除夕夜碰面，鄭男拿斧頭、鄭兄持球棒於當晚近9時，到達周男經營的海產燒烤店，找周男理論。

請繼續往下閱讀...

鄭男一到海產店，先拿斧頭打破店門口玻璃，再進店拿斧頭朝周男揮去，周男奪下斧頭後，再持折疊刀反擊，連續刺向鄭的身體、頭部與胸腔部位，導致鄭心臟破裂大量出血，造成氣胸、血胸等嚴重傷勢，送醫後不治，周男留在現場等警察，符合自首。

一審南院國民法庭認為周男沒有殺人犯意，當時情況雖是正當防衛，但周男奪刀後，鄭男對他的危險性已顯著降低，周男仍持刀連續攻擊鄭男，且鄭中刀後的攻擊力道明顯放緩，且被朋友以椅子架住身體，對周男已毫無威脅，周男仍持續持刀攻擊，顯然防衛過當，有故意傷害犯意，造成死亡結果，考量自首，依傷害致人於死罪判處6年徒刑。

二審高等法院台南分院也認定周男防衛過當，認為當鄭男手上斧頭被周男奪下遭壓制、對周的攻擊力已下降，周卻持續以刀刺入鄭男胸腹部，造成鄭男最終死亡，周的行為防衛過當，應負傷害致死責任，維持6年刑期。

檢方不服，再提上訴，最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法