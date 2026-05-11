女大生患嚴重思覺失調症 當車手取338萬元下場曝光

李女取款338萬元，被判7月徒刑，刑前必須另外監護治療2年。（示意圖）

就讀大學的李女，患有思覺失調症，被詐騙集團吸收，向被害人收取338萬元，賺到3萬3800元報酬，但事後被逮捕。該案審理時，法官將她送精神鑑定，確定患有嚴重的思覺失調症，但不能因此免去刑責，判處7月徒刑，並宣告刑前監護2年，以確保治療效果、降低社會危害。

判決書指出，李女透過臉書徵才廣告，加入由「Qoo綠茶」、「李宗瑞」、「趙紅兵」、「王老吉」等人組成的詐欺集團，擔任面交取款車手。集團成員指示她前往指定地點收取款項後放置指定處所，每次可獲取款金額1%的報酬。

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前年7月李女偽造「玉杉資本股份有限公司」收據及以個人照片製成的工作證QR Code，8月30日下午5時許，前往北斗某自助洗車店附近收取林男338萬元現金，並交付偽造收據，得手後，她將款項轉交上手，並以日結方式收取3萬3800元報酬。事後遭警方循線逮捕。

該案審理時，李女精神狀態不佳，法院函請醫院進行司法精神鑑定，報告顯示李女高中時期即出現思覺失調症狀，包括怪異思考、身體妄想、被害妄想、關係妄想及聽幻覺，導致學業、職業及社會功能受損。鑑定時她仍在住院治療8個月餘，仍存在思考鬆散、妄想及固著思考，難以連結自身收錢行為屬犯罪。鑑定結論認為，其辨識行為違法能力「顯著減低」，符合刑法第19條第2項減輕事由，但未達完全無責任能力程度。

法官表示，李女知道自己收338萬的行為，但難以跟「詐欺」、「洗錢」相連結，其有「思考的固著性」，考量被告貪圖報酬參與詐欺、犯後坦承但未賠償和解、前有詐欺前科、大學夜間部學歷、領有中度身心障礙證明等情狀，量處7月徒刑。另因思覺失調症再犯風險高，宣告刑前監護2年，以確保治療效果、降低社會危害。

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