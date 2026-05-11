北市密室逃脫差點出人命 議員張文潔點出一事實

台北市議員張文潔（右）日前才陪市議員參選人陳聖文（左）召開記者會，陳聖文說明玩密室逃脫出意外的經過。（資料照）

台北市信義區松德路一家知名連鎖密室逃脫遊戲店，10日晚間一名扮演吊死鬼的員工，不慎遭繩索勒脖窒息，經送醫搶救幸已恢復生命徵象，仍在醫院住院觀察中。日前才陪玩密室逃脫發生意外的民進黨台北市大安文山市議員參選人陳聖文召開記者會的台北市議員張文潔，今（11）天說，這已經不是單一意外。而是整個產業快速成長後，安全管理明顯落後，要求市府盡速建立跨局處管理與稽查機制。

張文潔4月30日陪同陳聖文召開記者會，陳聖文親自說出他去玩密室逃脫發生的恐怖意外，在一處闖關過程中，疑似一處必須推開的窗戶出現裂痕，他一推後破裂，人跟著跌倒，當下雖沒覺得很痛，卻感受到一股「暖流」，低頭一看發現流血不止；經送醫後，在腰側發現有一處傷口，看似不嚴重，在他堅持感受到腰部疼痛要求進一步檢查後，透過影像看到有一隻9公分的壓克力銳片刺入腹部，差一點點就傷到腎臟。

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張文潔說，上一次是揭露密室逃脫場館的安全漏洞，結果昨天台北又傳出更驚悚的意外。現在的密室逃脫、沉浸式體驗、NPC互動演出，早就不是單純的小遊戲。裡面大量涉及黑暗空間、機關裝置、壓克力與道具結構、密閉空間、火災逃生、高強度肢體互動，甚至是「上吊」、「追逐」、「驚嚇」、「限制行動」等高風險情境。

但目前的管理制度卻非常破碎，到底誰主管？產發局還是商業處？消費者跟工作者的權益甚至是環境安全到底誰該負責？建管？消防？勞檢？難道要等到真的出人命，台北市才願意正視「沉浸式娛樂產業」的安全管理嗎？這已經不是單一意外。而是整個產業快速成長後，安全管理明顯落後。

張文潔要求台北市政府由產發局主責，跨局處聯合，全面盤點北市密室逃脫與沉浸式體驗場館，建立高風險道具與互動機制安全指引，強化消防、建管、勞安、逃生與現場安全稽查，將「演員/NPC工作安全」正式納入勞檢項目，針對高風險情境建立明確SOP與禁止事項。

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