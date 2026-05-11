男子開BMW撞分隔島橫躺對向車道 機車、掀背車遭波及

男子開BMW自撞分隔島橫躺對向車道， 騎士、掀背車慘遭波及。（民眾提供）

一名33歲李姓男子昨（10）日晚間9點多駕駛BMW轎車行經苗栗縣竹南鎮公義路時，車輛失控自撞中央分隔島，直接撞斷路燈並壓著路燈衝向對向車道「橫躺」，一輛機車與一輛掀背車行經時遭到波及，所幸並無大礙，掀背車車體部分受到損害。

竹南警方今天指出，初步了解，33歲李姓男子當時駕駛黑色BMW轎車，沿公義路由南往北行駛，行經台13線2公里處附近時，疑似因體力不支、精神恍惚，車輛突向左偏移撞上中央分隔島。

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由於衝擊力道不小，分隔島上的路燈應聲折斷，BMW轎車壓著斷掉路燈桿直接橫跨在北往南方向的對向車道上。由於路燈倒臥車道造成兩車閃避不及，當時正往南行駛的23歲詹姓機車騎士及29歲謝姓掀背車駕駛，分別不慎撞擊倒塌的路燈，導致詹姓騎士身體輕微擦傷，謝男的車輛則是照後鏡受損。

警方到場後立即封鎖現場並通知相關單位移除路燈障礙物，同時對3名駕駛進行酒精濃度檢測，檢測結果均為0。此外，警方為求慎重，初步檢視李男的BMW車內，並未發現管制藥物或非法煙彈等違禁品，詳細肇事責任與補償事宜仍待進一步釐清。

男子開BMW自撞分隔島橫躺對向車道， 騎士、掀背車慘遭波及。（民眾提供）

男子開BMW自撞分隔島橫躺對向車道， 騎士、掀背車慘遭波及。（民眾提供）

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