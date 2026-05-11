見面6小時損失13萬財物 男遭網友摸走鑰匙洗劫住處

李嫌拖著大行李箱的犯案身影都被拍下。（記者鄭淑婷翻攝）

30歲李姓男子疑似透過交友軟體尋找下手目標，趁著約出網友到家中之際，趁隙偷走網友住家鑰匙後藉口短暫離開，實則跑到網友家中搜刮財物，30歲簡姓男子控訴，他因此損失約13萬元財物，所幸平鎮警分局員警超給力，立即找到李嫌並尋回大部分贓物。

李嫌與被害人透過交友軟體結識，本月4日晚上8點李嫌第1次邀約見面，地點就選在自己位於平鎮區的住處，被害人不疑有他赴約，在李嫌住處待了約6小時，過程中，李嫌趁被害人不注意摸走他住處鑰匙，再藉口短暫離開一下，實則跑到距離不遠的被害人住處大肆搜刮財物，再搭計程車若無其事返回，被害人回到家發現遭竊，報案並調閱監視器，揪出竊賊就是李嫌。

請繼續往下閱讀...

警方今（11）日凌晨3點前往李嫌住處搜索，李嫌見警方上門還裝傻反問「什麼事」，當門一打開，被害人立刻認出自己的包包、電腦等物品就在裡頭，被害人控訴遭竊走2500元現金、精品皮帶、背包、行李箱、吹風機、精品手環等合計13萬元財物，警方在李嫌住處查獲大部分贓物，但部分西裝外套、運動服等未尋獲，李嫌也否認有行竊這些物品，警方訊後依竊盜罪嫌將他函送桃園地檢署偵辦。

據悉，李嫌過去有毒品、竊盜等前科，曾因毒品罪被判刑1年4月，其餘竊盜案件都能易科罰金，如今又故技重施，甚至透過交友軟體鎖定網友下手，有網友舉自身遭竊經驗留言「不懂竊盜案判那麼輕是怎樣」、「犯罪成本很低，關幾個月就放出來」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

李嫌拖著大行李箱的犯案身影都被拍下。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法