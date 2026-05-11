光澤創辦人王朝輝赴中失聯 新北檢：儘速返國面對司法

連鎖醫美「光澤」傳出在診間裝設針孔偷拍， 警方清查光澤診間、更衣室等私密空間，確認是否遭裝設偽裝針孔設備。（民眾提供）

「光澤」醫美板橋中山店被檢舉裝設偽裝監視器鏡頭涉偷拍，新北地檢署8日指揮警方發動搜索，發現光澤在新北的3處分店有拆除監視器痕跡，懷疑板橋中山店經理陳志敏、資訊研發部主管唐詠傑指示旗下員工拆監視器，9日訊後聲押禁見2人獲准，同時約談5名資訊部門人員，訊後則諭知各50萬元交保；至於光澤創辦人王朝輝於檢警搜索前一天飛往中國上海失聯，新北檢今呼籲王應儘速返國並說明案情並面對司法調查。

檢方表示，王朝輝於案發前即已出境至中國，迄今未歸，呼籲王應盡速返國並說明案情並面對司法調查；此外，被害人如經警方聯繫，請配合確認並斟酌是否提出告訴，被害人亦可向警方洽詢是否有在監視器畫面的保留區間內，並主動報案配合警方偵辦，以利進一步釐清案情。

請繼續往下閱讀...

本案起因於5月5日，有民眾發現光澤診所板橋中山分店內疑裝設有偽裝監視器鏡頭，向轄區派出所報案，板橋警方於8日上午報請檢方指揮偵辦，同日上午經診所同意，由警方至該分店現場搜索，查扣相關監視器設備，同時協調新北市政府警察局婦幼警察隊及相關分局，至轄內光澤診所其餘4處分店執行搜索，並由新北市政府衛生局派員協同進行行政稽查。

檢警調查，經搜索後，發現新北檢轄區內含板橋中山店等3處分店有拆除監視器痕跡，經警循線查出陳志敏（另身兼集團營運協理）及唐詠傑，疑有指示旗下員工拆除偽裝型監視錄影設備，以營造警方至店內察看時，店內已無相關設備假象。

經警方通知2人到案，並移送新北檢複訊，檢方於9日以2人涉犯刑法無故攝錄性影像及他人身體隱私部位、違反個人資料保護法及「兒少性剝削防制條例」拍攝兒少性影像未遂等罪嫌，有逃亡、串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；其餘涉案被告5人即相關工程人員，認無羈押必要，訊後均諭知各50萬元交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法