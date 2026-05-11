彰化鹿港倉庫大火72消防員搶救 漏夜悶燒噴水降溫

鹿港倉庫大火搶救5小時後悶燒，消防員漏夜噴水降溫相當辛苦。（消防局提供）

彰化縣鹿港鎮一間工廠倉庫昨天上午11點發生廢棄物大火，濃煙竄天拉出一條數公里長的黑色巨龍，消防局持續增援消防員搶救，濃煙還飄向緊鄰的省道台61線西濱快速道路，搶救5小時後才全數撲滅，不過由於廢棄物底層持續悶燒，現場出動2輛怪手鏟起悶燒物，消防員灑水降溫；總計這起大火消防局共出動72名消防員、35輛消防車搶救，相當辛苦。

昨天這當猛烈，溫度相當高，黑色濃煙伴隨強風吹捲到高空，飄散長達數公里之遠；消防局一開始出動各式消防車24輛、救護車1輛、救災機器人2台、無人機2架、消防人員51人、義消7人搶救，火勢雖於2個半小時內獲得控制，但濃煙密布景象駭人，消防人員不斷增援，直到下午4點左右火勢終於全部撲滅。起工廠倉庫大火發生後，由於現場室外與室內都堆積大量廢棄物，火勢一發不可收拾，一度相

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不過廠房內廢棄物下方仍持續悶燒，從昨天下午持續到今天上午，現場出動2輛怪手持續鏟起廢棄物，消防員灑水降溫，且由於火場就位於省道台61線西濱快速公路旁，現場仍持續冒出煙霧，警方呼籲用路人放慢車速通行；這起倉庫火災大火延燒5小時後撲滅，漏夜執行殘火處理，消防局共派出72名消防員輪番上陣搶救，相當辛苦。

鹿港倉庫大火後的殘火處理持續到今天上午，消防員噴水降溫。（消防局提供）

鹿港倉庫昨天大火濃煙竄天，影響一旁台61線車輛行車安全。（資料照）

昨天鹿港倉庫大火一度捲起長達數公里的黑煙。（資料照）

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