Subaru BRZ深夜炸街被抓了！排氣聲浪103分貝 現場開罰3千6

圖中這藍色BRZ排氣過吵遭攔檢，實測103分貝吃罰單。（警方提供）

桃園市龍潭區一輛日系進口跑車Subaru BRZ，醒目的藍色車身行經路口時發出響亮排氣聲浪，引起執行「靜桃專案」員警注意，隨即尾隨攔停並引導至檢驗站檢測，實測噪音值達103分貝，不僅超過該車標準值93分貝，亦為當晚最高值，警方當場依法開立3600元罰單。

桃園市警察局龍潭警分局近日晚間結合環保局及監理單位實施聯合稽查勤務，選定交通流量繁忙的龍潭區大昌路與中興路口設置臨時檢驗站，採機動攔檢方式執法，針對疑似違規改裝之噪音車輛進行攔查，共計攔查汽、機車22輛，其中7輛經環保局現場檢測噪音值不合格，當場依法告發，總裁罰金額達2萬5200元。

請繼續往下閱讀...

其中，由47歲高姓男子駕駛的日系進口跑車Subaru BRZ，因全車醒目的藍色行經路口時，排氣聲浪轟鳴響亮，引起執勤員警注意，隨即尾隨攔停並引導至檢驗站檢測，實測噪音值達103分貝，不僅超過該車標準值93分貝，亦為當晚最高值，警方當場依法開立3600元罰單。

龍潭警分局長施宇峰提醒民眾，隨著噪音管制法修正，機動車輛噪音超標之罰鍰已由原最低1800元，提高至3600元至3萬6000元，並須限期改善；屆期未改善者，得按次連續處罰，情節重大者並得吊扣牌照。另於一年內再次違規者，得吊扣牌照6個月，請駕駛人切勿任意改裝車輛製造噪音。

警方未來將持續推動「靜桃專案」，結合相關單位強化聯合稽查作為，以具體行動守護民眾交通安全與生活品質，營造安全、寧靜之居住環境。

圖中這藍色BRZ排氣過吵遭攔檢，實測103分貝吃罰單。（警方提供）

圖中這藍色BRZ排氣過吵遭攔檢，實測103分貝吃罰單。（警方提供）

圖中這藍色BRZ排氣過吵遭攔檢，實測103分貝吃罰單。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法