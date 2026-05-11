毒駕闖紅燈撞死女老師 宜蘭23歲男子被起訴最重可判10年

宜蘭縣23歲男子林益宏，3月5日吸毒後駕駛賓士撞死女老師，今天被檢方起訴。（資料照）

宜蘭縣23歲男子林益宏吸毒後駕駛賓士車，在宜蘭市闖紅燈狂飆，追撞前方停等紅燈的轎車，造成59歲鍾姓女老師慘死。宜蘭地檢署今天（11日）依毒駕致死、過失傷害罪偵結起訴，林男最重面臨10年有期徒刑的制裁。

今年3月5日晚間8點多，林益宏駕駛母親的白色賓士車，從宜蘭市環河路右轉中山路後沿路闖紅燈，追撞前方駕駛豐田轎車停等紅燈的鍾姓女老師，並波及其他6輛汽車，鍾女傷重不治，林男與副駕上的19歲妻子、董姓機車女騎士送醫救治，釀成1死3傷慘劇，警方對相關駕駛酒測，均無酒精反應。

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事故發生後，警方在林益宏身上及車內，起獲俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯，林男經過唾液快篩檢測，呈現陽性反應，他因受傷送醫救治，延至3月13日由警方解送宜蘭地檢署複訊，檢察官訊後向宜蘭地院聲押獲准。

宜蘭地檢署指出，檢察官董良造偵查後認定林姓被告涉犯刑法第185之3條的毒駕致死罪、刑法第284條過失傷害罪，另因吸食毒品致人於死，也違反道路交通管理處罰條例第86條，得加重其刑至二分之一，全案今天偵結起訴，移審宜蘭地院。刑責最重的毒駕致死罪，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

林益宏毒駕撞死女老師後，他的黑歷史被起底，從事二手車買賣的他，是毒品列管人口，2022年曾捲入宜蘭縣超商砍人案，被依幫助犯傷害致人重傷罪，判刑1年7月。

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林益宏毒駕撞死人，最重可判10年。（圖取自臉書）

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