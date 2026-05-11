北宜公路死亡車禍！騎士過彎摔車衝對向 撞擊貨車重創亡

朱姓騎士行經新北市石碇北宜公路28.9公里處時，疑因天雨路滑過彎時摔車衝到對向，撞上陳男駕駛的大貨車，緊急送醫搶救仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

新北市石碇區北宜公路28.9公里處，今天（11日）上午7時許，發生死亡車禍，朱姓機車騎士行經該路段時，疑因天雨路滑，過彎時不慎摔車衝到對向，撞上陳姓男子駕駛的大貨車，朱男全身多處重創，當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治，事故原因仍有待調查。

新店警分局調查，45歲朱男當時沿北宜公路新店往坪林方向行駛，而大貨車駕駛31歲陳男，當時則從宜蘭準備送貨到桃園。朱男途中行經北宜公路28.9公里一處右彎時，疑因打滑摔車，導致朱男連人帶車衝至對向車道，撞擊31歲陳男駕駛的大貨車車頭，路過民眾見狀連忙報案。

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據知，新北消防局獲報後出動各式消防救護車5輛、消防人員11名到場救援，發現朱男倒臥在車頭前方並未受困，但全身多處重創已經沒有呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術後，送往新店耕莘醫院救治，研判朱男胸部重創及肺部破裂，急救至上午9時許仍因傷重不治。

據指出，陳男酒測值為0毫克，而朱男酒測值仍待抽血檢測，雙方駕駛執照均正常，已調閱大貨車行車紀錄器還原事發經過，至於詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

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