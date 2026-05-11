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    首頁 > 社會

    埔里休旅車深夜撞爛路邊檳榔攤 駕駛受傷

    2026/05/11 10:55 記者陳鳳麗／南投報導
    休旅車衝撞路邊檳榔攤，現場一片混亂。（埔里警方提供）

    休旅車衝撞路邊檳榔攤，現場一片混亂。（埔里警方提供）

    埔里鎮昨夜近10點，1部休旅車不明原因失控衝撞路邊的檳榔攤，攤子嚴重毀損，裡面的櫥櫃撞壞，物品散落一地，所幸攤內無人受傷，35歲許姓駕駛腿部受傷，傷勢無大礙，許男經檢測酒精濃度0，毒品反應陰性，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

    有網友在Threads貼文「看起來超大力.......不知道發生什麼」，附上他行經拍到的汽車撞毀檳榔後的現場影片。網友回應「9點經過，《俏妞》還在，10點回來就變這樣！」

    埔里警分局指出，愛蘭派出所10日晚間9時50分許接獲報案，埔里鎮中山路四段一處1檳榔攤發生交通事故。到場發現35歲許姓男子駕駛汽車，沿中山路由埔里往魚池方向行駛時，突然偏離車道撞擊路旁檳榔攤，檳榔攤內無人受傷，許姓駕駛腿部輕微擦傷。

    警方經對許姓駕駛實施酒測，酒測值為0，另外毒品快篩也呈陰性反應，詳細肇事原因將由警方進一步調查釐清。

    埔里警方呼籲民眾，騎車或開車時，應注意前方路況及自身精神狀況，避免分心駕駛，以維護用路人及周邊民眾安全。

    檳榔攤被撞爛，有的物品甩出攤子外。（埔里警方提供）

    檳榔攤被撞爛，有的物品甩出攤子外。（埔里警方提供）

    檳榔攤的門窗都撞破。（埔里警方提供）

    檳榔攤的門窗都撞破。（埔里警方提供）

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