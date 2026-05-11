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    雲林綠能索賄案再一人入監 前麥寮鄉長蔡長昆請託鄉親幫忙這件事

    2026/05/11 10:52 記者黃淑莉／雲林報導
    前麥寮鄉長蔡長昆因綠能索賄案判刑5年6日確定，今天到雲林地檢署報到、發監執行。（記者黃淑莉攝）

    前麥寮鄉長蔡長昆因綠能索賄案判刑5年6日確定，今天到雲林地檢署報到、發監執行。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆在任內利用鄉長職權，向綠能業者勒索320萬元，一、二審判刑5年6月，蔡上訴至三審，最高法院在5月8日駁回上訴，全案定讞，蔡長昆今（11）日上午10點到雲林地檢署報到、發監執行。累計目前雲林已有3名前鄉長因綠能索賄案入監服刑。

    蔡長昆今天在家人陪同下到雲林地檢署報到，面對媒體詢問，蔡長昆原本只是揮手不語，行走時簡單說，感謝過去鄉親的照顧，謝謝。蔡的女兒蔡梨美將參選雲林縣第5選區議員，媒體進一步問，會不會擔心女兒的選情，蔡表示，會啦，服務優先，拜託鄉親支持，讓她有機會為地方服務。

    判決指出，2020年德國達德集團的創維公司在麥寮鄉境內開發陸域風電，蔡長昆利用鄉長職務發文，責令創維停工，或以替鄉民爭取回饋金、賠償金為由發動抗爭。

    達德公司前董事長王雲怡擔心若停工一個月損失將超過4300萬元，在與蔡長昆見面，蔡要求該公司將在麥寮設置的8支風機，每支須給付40萬元，合計320萬元，雙方達成協議後交款。

    案件爆發後，蔡長昆坦承犯行，繳回犯罪所得，一審雲林地方法院依貪污治罪條例的藉勢端勒索財物罪判刑5年6月，褫奪公權4年。蔡認為量刑過重，提起上訴。二審高等法院台南分院駁回上訴，三審最高法院也認為原判決無違誤。

    雲林這幾年爆發6案民代、鄉長涉綠能索賄案，目前已有前台西鄉長林芬瑩、前口湖鄉長林哲凌及前麥寮鄉長蔡長昆3人入監服刑。

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