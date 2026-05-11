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    首頁 > 社會

    高雄「光澤」也爆針孔偷拍遭搜索 雄檢籲患者協助指認

    2026/05/11 10:52 記者蘇福男／高雄報導
    高雄「光澤」醫美診所也驚爆診間針孔偷拍患者遭搜索。（記者黃佳琳攝）

    高雄「光澤」醫美診所也驚爆診間針孔偷拍患者遭搜索。（記者黃佳琳攝）

    連鎖醫美「光澤」驚爆在診間裝設針孔偷拍患者，高雄地檢署8日會同高雄市政府衛生局前往稽查，發現疑有被害人未經同意遭攝影像，並涉及身體隱私部位，雄檢籲請今年1月至5月8日曾前往就診或消費民眾，速洽高市衛生局醫療隱私權益受損專線，由衛生局提供必要法律和諮詢服務。

    雄檢表示，在接獲相關情資，得知光澤醫美疑涉及妨害秘密罪嫌，立即由婦幼專組陳筱茜主任檢察官、孫瑋彤檢察官，指揮高市警察局刑事警察大隊科技偵查隊、婦幼警察隊、三民第一分局組成專案小組，於5月8日會同高市衛生局前往光澤醫美稽查後，發現疑有被害人未經同意遭攝影像，並涉及身體隱私部位不法情事，展開搜索及查扣相關證物。

    雄檢強調，考量本案對於社會治安有重大影響，審酌公共利益維護及合法權益保護，認為有告知民眾注意防範及協助指認的必要，依偵查不公開作業辦法規定，籲請若有於今年1月至5月8日前往高市光澤醫美診所（三民區博愛一路391號2樓）就診或消費的民眾，可洽高市衛生局醫療隱私權益受損專線。

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