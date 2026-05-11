警沒找到「汭恩護理之家」裝針孔 研判假煙霧偵測器是「遮醜」

警方昨天前往檢測沒發現針孔。（記者王冠仁翻攝）

台北市知名月子中心「汭恩產後護理之家」，昨被民眾指控涉嫌裝設煙霧偵測器型的針孔鏡頭；警方前往調查，初步沒發現針孔鏡頭，但找到疑為收音麥克風的線頭，也通知連姓負責人到案說明。舉報此事的民眾，今天再次發文，指控房間的上也有相同裝置；對此，警方也說，昨天除了檢測哺乳衛教教室天花板上的煙霧偵測器以外，所有房間也有檢測，沒發現針孔，並研判「假煙霧偵測器」是為了遮醜。

這位民眾在昨天於上發文，聲稱在該月子中心發現被人裝設偷拍設備，而且還是裝在SPA室，大家都在這脫衣按SPA，直呼太扯。這位民眾今天再次發文，指控房間內部也有裝設類似的「煙霧偵測器」，一樣裝在角落，也強調不管是鏡頭或麥克風，沒告知秘密錄音錄影都是違法的；負責人說是廢線，廢線有需要用偽裝的煙霧偵測器的殼裝起來？當大家都是傻瓜？

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北市警中正一分局昨下午2時許接獲報案，報案人聲稱台北市中正區「汭恩產後護理之家」中，哺乳衛教教室天花板上的煙霧偵測器中，發現疑有針孔。警方派鑑識人員到場檢測，發現該處天花板上總共裝有3個煙霧偵測器，其中2個是真的煙霧偵測器，另外1個內部卻藏有線路。

警方以紅外線反針孔偵測器進行偵測，在這個藏有線路的煙霧偵測器中沒有發現針孔鏡頭。經檢視，警方研判這個被民眾指控是針孔鏡頭的設備與線路，其實是收音麥克風。

警方今天表示，昨除了針對教室天花板上的煙霧偵測器進行檢測，也同步檢測該月子中心的所有房間。這些房間大多有裝設3個煙霧偵測器，其中1個在浴室，另外2個在房內；房間天花板上的2個煙霧偵測器，其中1個是「假貨」，警方拆下檢查，發現內部是接收遙控器的IC板，並無針孔或收音設備。

警方研判，當初房內可能有裝設需要透過遙控器來操作的相關儀器，事後拆除後，天花板留有這些設備的IC板、線路，而且外露；後續裝修時，可能為了「遮醜」，才裝上煙霧偵測器的外殼來掩飾。

警方強調，昨天已查扣電腦主機、硬碟等相關設備，經初步清查，沒有發現相關偷拍檔案。但警方不排除任何可能性，因此仍將會全面檢視查扣回來的檔案，釐清有無用針孔偷拍的疑慮。

警方昨天前往檢測沒發現針孔。（記者王冠仁翻攝）

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