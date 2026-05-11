園藝師變身毒梟！苗栗男藏大批海洛因、安毒 重判9年

苗栗男子藏大批海洛因、安毒遭重判9年。（資料照）

苗栗一名呂姓男子平日以經營園藝為業，私下卻是毒梟！呂男被警方搜出藏放大量第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命，甚至還有新興毒品喪屍菸彈。苗栗地院近期審理後，依意圖販賣而持有第一、二級毒品及共同轉讓第二級毒品未遂等四罪，合併判處有期徒刑9年，並沒收疑似販毒所得26萬餘元，全案上訴中。

判決書指出，呂男自去年1月起，陸續向綽號「阿義」、「至尊海」等人取得大批毒品藏匿於通霄鎮住處。警方於同年5月發動搜索，當場起獲海洛因160多公克、安非他命逾700公克，數量龐大。此外，呂男還受吳姓友人委託，準備轉讓250公克的依托咪酯給他人，所幸在交付前就被警方攔截。

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呂男雖供出毒品來源企圖爭取全數減刑，但法官認定，僅成功協助檢警查獲上手饒男與吳男，符合減刑要件；至於其餘向綽號「阿義」及「至尊海」購買的大批一、二級毒品，因未查獲上手，不予減刑。

至於扣案的26萬9千元，呂男辯稱是父親遺產，法官計算其生活開銷與每月高達8萬元的購毒支出，認定遺產早已耗盡，審酌其曾自承以販毒利益支應生活，認定該款項為其餘未經追訴之販毒所得，裁定沒收。

法官審酌，呂男明知毒品戕害國人健康，竟意圖販賣營利而持有巨量毒品，數量多到需動用真空封口機與攪拌機分裝，潛在危害非微，加上其曾有轉讓禁藥前科，素行不佳，最終合併定應執行刑9年。扣案的毒品及點鈔機、分裝袋等犯罪工具均依法沒收。

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