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    台大高材生淪中企「獵頭」！違法挖角前同事、境外匯薪躲查緝被起訴

    2026/05/11 10:12 記者翁靖祐／台北報導
    台北地檢署外觀。（資料照）

    台北地檢署外觀。（資料照）

    畢業於台大電機研究所的慎基德2021年起，接受中國蘇州納芯微電子股份有限公司招募，擔任東亞區銷售總監，並於2022年開始在台灣陸續招募他原先在德州儀器工業股份有限公司任職時4名前同事，並透過境外人力資源公司匯入薪水等方式規避司法審查。台北地檢署今日偵結，依照違反台灣地區與大陸地區人民關係條例提起公訴。

    擁有台大物理系學士、台大電機研究所碩士學歷的慎基德過去曾任職於德州儀器工業股份有限公司，2021年起他接受蘇州納芯微電子股份有限公司招募，擔任東亞區銷售總監，並負責台灣地區的銷售業務，於台北市大安區承租辦公室作為在台據點。

    依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1第1項前段規定「大陸地區之營利事業或其於第三地區投資之營利事業，非經主管機關許可，並在臺灣地區設立分公司或辦事處，不得在臺從事業務活動」，而慎基德明知此項規定，卻仍於2022年開始陸續在台灣陸續招募他原先在德州儀器工業股份有限公司任職時之4名前同事。

    且為規避檢調單位查緝，納芯微公司並未在台灣為慎基德及其招募的4名前同事辦理一般公司投保，而是以其他加保職業工會方式處理其保險問題，並以境外人力資源公司，自新加坡、香港匯入美金之方式支付薪資。

    法務部調查局去年7月15日至8月6日針對中國企業非法來台挖角高科技人才案件進行搜索，其中就包括納芯微公司涉嫌不法案件，當時慎基德經複訊後，以50萬元交保，全案於今日偵結，台北地檢署依照違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴慎基德。

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