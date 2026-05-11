為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    地方宮廟私設紅壇接駕……瑞芳媽祖遶境險爆衝突 警築人牆隔離

    2026/05/11 10:12 記者吳昇儒／新北報導
    遶境現場出現推擠拉扯情形，所幸未爆發打架衝突。（圖由民眾提供）

    遶境現場出現推擠拉扯情形，所幸未爆發打架衝突。（圖由民眾提供）

    新北市瑞芳區瑞慈宮昨日舉行天上聖母建宮45週年遶境活動，吸引信眾參加，也有許多地方宮廟共襄盛舉。警方依活動規劃，安排遶境隊伍依序經過各定點。未料，其中1間地方宮廟未經許可，竟在廟前擺設紅壇，想在中途接駕。警方憂心影響遶境行程，築起人牆阻攔，與對方發生拉扯，所幸未發生進一步衝突，讓遶境活動順利完成。

    瑞芳地區知名的瑞慈宮昨日舉行建宮45週年遶境活動，許多虔誠的信眾安排花車、官將首等活動，一同共襄盛舉，附近居民也焚香祭拜，祈求平安。

    廟方與警方於多日前就已規劃遶境行程，且訂定於那些地方停留，避免在地宮廟太熱情，出現搶轎、接駕情形。

    未料，行經中山路某宮廟前，該廟人員未於事前溝通，私設紅壇安排官將首想要接駕，恐影響遶境隊伍行進，警方見狀趕緊築起人牆，讓隊伍順利通過。過程中，雙方發生言語爭執及推擠情形，還有員警因重心不穩跌倒，所幸無人受傷。

    新北市瑞芳警分局指出，民眾私設紅壇接駕妨害遶境進行、影響公共秩序及交通安全，甚至推擠執勤員警等違法行為，將從嚴究辦、絕不寬貸；後續將持續調閱相關監視器及蒐證影像，全面釐清案情及相關人員責任，如涉有違法情事，將依法偵辦。另將同步清查是否有幫派勢力介入滋事，以維護地方治安與公共秩序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播