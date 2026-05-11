桃園中壢高鐵南路、民族路六段火燒車，濃煙狂竄駕駛驚逃。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢今（11）日上午發生火燒車事故，一輛藍色轎車行經高鐵南路、民族路六段路口時，突然不明原因起火，整輛車隨即陷入火海，火勢一路延燒至引擎室與前座，因為正值上班通勤尖峰時段，大片竄升的濃煙，嚇壞不少路過駕駛。桃園市消防局獲報緊急出動迅速撲滅火勢，所幸駕駛及時逃生，未造成人員受困受傷，詳細起火原因仍待進一步釐清。

消防局今日上午7時43分接獲中壢區高鐵南路、民族路六段交叉口火燒車報案，立即派遣4輛消防救災車、1輛救護車及11名消防人員前往，於7時58分抵達現場，現場燃燒引擎室、駕駛及副駕駛座，燃燒面積約2平方公尺。消防人員隨即佈設水線灌救，短短2分鐘就控制場面，並於8時5分將火勢徹底撲滅。

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據了解， 該車駕駛為48歲江姓男子，行經該路口等候紅燈時，發現車輛引擎室因不明原因冒煙起火，立即自行下車報案，後續消防隊抵達現場協助滅火。

由於事發時正值早晨交通尖峰時段，火燒車事故一度造成周邊路段車流回堵，所幸警、消迅速排除狀況。而車內駕駛在起火第一時間已緊急下車逃生，現場確認無任何人員受困或受傷，至於確切起火原因仍有待釐清。

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