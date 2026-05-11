僅因外孫沒來探望 暴力父嗆殺女兒女婿判坐牢

林姓男子僅因外孫沒來探望、竟揚言殺掉女兒、女婿一家人，還拿出水果刀與女婿發生爭執、彼此都受傷。台南地院依預備殺人罪判林男七月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

從事保全工作的林姓男子，有多次家暴前科紀錄，因不滿女兒與女婿未如期帶孫子去看他，竟氣得打電給女兒夫妻揚言「要把你們全殺掉，說到做到，你可報警叫刑事去你家顧一下」等語；當天清晨林男果真拿刀與女婿發生爭執，女婿為奪刀、造成雙方受傷，台南地院依預備殺人罪判林男7月的入監刑。

判決指出，林男因女兒與王姓女婿未如期帶孫子去探視他，涉於2025年8月2日凌晨零點許打電話給女兒與女婿嗆說「今天一定把你們全部殺掉，我說到做到，明天你們家沒有缺角（台語意即出事），我叫你爸爸，剩半小時相見，你要報警好，先叫刑事去你家顧一下，1個人都跑不掉」等威脅言詞，致使女兒與女婿心生畏懼。

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同日清晨近6點半，林男在台南市某住宅不滿女婿不讓他教訓孫子，竟拿出預藏的水果刀、預備行凶，女婿見狀想「空手奪白刃」、即握住的林男的手，想奪下水果刀，兩人拉扯慌亂之際，林男被水果刀劃傷頭部、左耳、右頸、左胸、左右手腕等多部位撕裂傷（林男女兒與其女婿被控涉殺人未遂，均獲不起訴）；女婿手部與背部等也有多處不規則傷勢。林男女兒與女婿氣得報警查辦這名暴力父親，並經檢方起訴。

法官審認林男涉犯刑法恐嚇危害安全罪與預備殺人罪，恐嚇危害安全犯行被後來的預備殺人犯行吸收，依預備殺人論罪。考量林男有多次家暴犯行、還不思悔改，再犯家暴恐嚇及預備殺人罪，顯見林無法從中記取教訓、應予嚴懲，因此判處7月徒刑，還可上訴。

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