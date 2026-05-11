男子酒後騎車自摔辯「車損無動力」獲無罪 警憂淪脫罪破口

李男不勝酒力，行經長下坡時在橋樑附近自摔。（記者陳彥廷攝）

屏東泰武鄉李姓男子去年3月31日酒後騎乘機車沿山坡下滑自摔，雖然自承酒後所為，但因為提出機車當時已損壞的證據，且檢警蒐證不足，屏東地院判其無罪，縱觀類似案件不是沒有前例，但因見解無法統一，仍以法官心證為主；律師林福容認為刑法依歸就是「證據」，證據到哪判到哪；基層警則擔憂淪為為脫罪的仿效效應。

這起酒後「騎乘」無動力機車以致「酒後駕駛」無罪的案件，往年判例雖不多見，但法官間心證差異大，有罪、無罪的判決皆具，難認有統一見解，至於本案，「動力與否」為核心關鍵之一，但這樣的判斷，也因山區的監視器不足，可能淪為有心人脫罪的操作空間。

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1名基層警指出，本案最大的盲點就是案中機車真的在騎乘前就已壞損？還是因為自摔時導致的損壞卻反過來成為脫罪的辯詞？又若有不肖者在酒駕後被逮，事後卻夥同熟識機車行動手腳，豈不就淪為山區或偏遠地區無監視器處的安全隱憂？況且李男在酒測破1的情形下還堅稱「沒有不能安全駕駛動力交通工具」，態度更是令人匪夷所思。

律師林福容表示，刑法的依歸很明確就是證據，證據到哪就是判到哪，一般實務上也是以動力的有無為主，判決書內也說得很清楚，本案關鍵即是動力具備的與否，既然被告證明其機車為無法發動即為可採信部分，若涉及偽造文書等，檢警可另案偵辦。

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