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    竹市學生考機車駕照最高補助1800元

    2026/05/11 09:46 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市學生考機車駕照最高補助1800元。（市府提供）

    竹市學生考機車駕照最高補助1800元。（市府提供）

    新竹市警局表示，新竹市政府與交通部公路局新竹區監理站、新竹客運駕訓班合作「115年度機車考照駕訓班訓練補助計畫」，11月30日前凡設籍新竹市或在竹市就學的學生，參與機車駕訓並取得駕照後，除了中央補助的1300元，新竹市政府再加碼500元，每人最高可獲1800元補助，希望即將考照的年輕學子們，能夠透過機車駕訓建立正確及良好的騎乘知識，優化駕駛技巧，提升新手駕駛騎乘安全。

    市警局表示，無照駕駛新制已於1月31日施行，機車罰1.8萬至3.6萬元，汽車罰3.6萬至6萬元，並當場移置保管車輛、扣繳牌照，累犯累計期限從5年延長至10年，10年若有2次違規，第2次以最高金額開罰，第3次以上，每次按前次開罰金額再加罰1.2萬元，大型車加罰2.4萬元，累罰金額無上限，車輛所有人比照駕駛人罰鍰處罰規定。

    由於無照駕駛行為人尚未具備完整交通法規知識與操作能力，一旦發生事故，除保險可能不予理賠外，還須面對刑責與高額賠償，不可不慎。

    新竹市警察局交通隊也提倡機車駕訓的好處，表示經交通部統計，參加機車駕訓取得駕照者，違規風險降低59%、肇事風險降低36%，顯見機車駕訓有助於提升新手駕駛對道路潛在危險的感知，降低事故發生。

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