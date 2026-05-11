相信「租借金融卡3天6萬」 還未賺到就被逮判4月罰1萬

太天真相信「租金融卡3天賺6萬元」，南投縣年輕男子被南投地院以幫助洗錢罪判刑4月，併科罰金1萬元。（記者陳鳳麗攝）

南投縣全姓男子在臉書看到廣告「租借金融卡3天賺5-8萬元，另有生活補貼」，全男加入後依指示把金融卡放麥香奶茶盒內，再丟在某指定小巷內，對方允諾隔日派人簽約付租金，不但沒等到租金6萬元，且有2筆遭詐騙款項匯入，南投地院法官以幫助洗錢罪，判刑4月，併科罰金1萬元。

20多歲務農的全姓男子，在臉書看到「租借金融卡」廣告，報酬優渥，3天租金5-8萬元，每天還有1000元生活補貼金，全男心動私訊詐騙游姓男子，兩人加Line聯絡，約定租2天金融卡，對方允諾先收卡，隔天就派人去簽約並付租金和生活補貼6萬元。

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全男去年3月初傍晚，依游姓男子指示，把金融卡放進麥香紅茶空盒內，再放置水里鄉某巷弄角落，會有人收走，當日深夜全男再用Line告知金融卡密碼，隔日全男聯絡還卡和收租金6萬元的時間，對方開始已讀不回，等了1天發現自己可能被騙才報案，但帳戶已成警示帳戶，有2筆被詐騙款項合計15萬元匯入，他變成詐騙洗錢共犯。

全男先前無犯罪紀錄，因家裡靠他務農，下面有多名在學弟妹靠他養，他請求法官能宣告緩刑，讓他可以繼續務農養家。

南投地院法官審酌，全男雖無犯罪紀錄，也無證據有獲報酬，惟國人對詐騙全民深惡痛絕，全男還交付帳戶幫助詐騙洗錢，且未能賠償被害人，因此不能不緩刑，判處4個月有期徒刑，併科罰金1萬元。

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