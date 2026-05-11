來台25年逾期居留15年 尼泊爾男酒駕判5月+驅逐出境

新北地院。（資料照）

2002年即來台，但已逾期居留5701天（約15年7個月）的尼泊爾藉男子HARKJIT KUSHWAR，去年因騎車酒駕被逮；新北地院法官認為他所為漠視公眾生命財產安全，犯後否認犯行，依公共危險罪判刑5月，同時發現他逾期居留期間，曾因涉犯傷害、竊盜、公共危險等案件，這次又再犯酒駕，危害我國社會治安，不宜繼續在我國居留，因此諭知刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

檢警調查，2025年8月7日晚間9時許，HARKJIT KUSHWAR在新北市鶯歌區鶯桃路某檳榔攤飲用金牌啤酒1瓶後酒駕上路，欲返回其當時位於桃園市八德區桃鶯路住處，晚間10時許在新北市被逮，警方對其施以酒精濃度吐氣檢測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.4毫克；被告審理時辯稱：「我什麼都不知道，我沒有做錯什麼」。

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法官審理認為，被告2002年即已入境我國，能理解中文，且在我國生活已久，至案發時為止，已超過23年，2020年間亦曾因酒駕騎車上路而被判刑2月確定，可見他對我國法令禁止飲酒後駕駛或騎乘動力交通工具一事，應當甚為熟知，竟仍再犯，其所辯稱並不知情，僅屬空言辯解之詞。

法官審酌，被告飲酒後後仍騎車上路，漠視公眾生命財產安全，始終否認犯行，判刑5月；此外，他目前並無工作許可，且已逾期居留至少5701日，逾期居留期間，曾涉犯傷害、竊盜、公共危險等，可見其法治觀念薄弱，這次又酒駕，危害我國社會治安，顯不宜繼續在我國居留，諭知刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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