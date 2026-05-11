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    未關門就起步害乘客摔落骨折 中壢客運駕駛涉過失判刑6月

    2026/05/11 09:27 記者鄭淑婷／桃園報導
    法官勘驗車輛監視器畫面，加上徐男未與受傷乘客達成和解，依過失傷害罪判處有期徒刑6月，如易科罰金以每日1000元折算1日。（資料照）

    法官勘驗車輛監視器畫面，加上徐男未與受傷乘客達成和解，依過失傷害罪判處有期徒刑6月，如易科罰金以每日1000元折算1日。（資料照）

    中壢客運徐姓駕駛被控未等乘客下車完畢，且後車門尚未關閉就率然起步，導致乘客跌落路面受傷骨折，徐男堅稱當時有做確認，是乘客未表明要下車所致，但法官勘驗車輛監視器畫面打臉，加上徐男最終未與受傷乘客達成和解，依過失傷害罪判處有期徒刑6月，如易科罰金以每日1000元折算1日。

    徐男於2024年2月19日上午8點多，駕駛公車沿桃園市中壢區延平路往桃園方向行駛，在元化路口站牌讓乘客上下車時，被控未等乘客下車完畢且後車門未完全關閉即率然起步，導致還在下車的黎姓乘客重心不穩摔落路面，受有左側股骨頸閉鎖性骨折及第一腰椎楔形壓迫閉鎖性骨折等傷害，徐男被依過失傷害罪送辦並起訴。

    徐男矢口否認有過失，辯稱當時他有確乘客都已上下車才緩慢起步，黎姓乘客下車時後車門已經要關閉，是乘客要下車卻未提前先按下車鈴，也沒有口頭告知他，所以他才會起步行駛。

    不過，法官勘驗車輛監視器畫面，受傷的黎姓乘客在車輛完全停止之前，即由身旁乘客協助按下車鈴，並等車輛停止後，起身到後車門刷卡準備下車，因當下有上車的乘客先行，黎姓乘客必須穿過人流才能下車，而徐男未等後車門完全關閉，是在車門還有一半寬度未關時，便起步向前行駛，足見有未等車門完全關閉且確認乘客下車完畢即率然起步的過失，且徐男自陳公車車門配備有防夾安全機制，若是徐男有盡到注意義務，也不至於發生乘客摔落事故。

    桃園地院判決指出，徐男以駕駛營業大客車為業，理當知悉上述安全原則，卻疏於注意造成黎姓乘客跌落路面受傷，所為無可取，應予非難，另衡量其前科素行、犯後否認，雖當庭表示有和解意願，因雙方存有金額差距，最終未達成和解，以及告訴代理人對量刑的意見等理由，依過失傷害罪判處徐男6月徒刑，可上訴。

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