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    首頁 > 社會

    架線路月賺7千 苗栗男當「詐團幫兇」被判刑

    2026/05/11 09:11 記者蔡政珉／苗栗報導
    幫詐團架機房賺7千，苗栗男「助紂為虐」判刑3月。（資料照）

    幫詐團架機房賺7千，苗栗男「助紂為虐」判刑3月。（資料照）

    苗栗縣一名徐姓男子，因貪圖每個月7000元的額外收入，竟將住處化身為詐騙集團的「電信轉接站」，協助架設自動轉接設備，導致一名無辜婦人誤入詐騙陷阱。苗栗地院法官近期審理後，認定徐男提供通訊線路助長詐欺歪風，依幫助詐欺取財罪判處有期徒刑3個月。

    判決書指出，徐源良明知通訊軟體Telegram上暱稱「招財貓」的人，開出每月7000元的高價，要求他出名代為申請市內電話線路，並在住處安裝通信設備供他人遠端使用，顯然是為了規避檢警查緝。徐男仍利慾薰心，於去年3月間向中華電信申辦兩條市話，並任由對方在其苗栗市住處架設DMT（數位式移動節費設備），作為詐騙電話的中繼轉接站。

    詐騙集團隨即於同年7月利用該線路，撥打電話給一名被害婦人，冒充其兒子佯稱「要換手機需借錢」，婦人一時不察被詐騙。警方循線追查，在徐男住處當場查扣電話線及中華電信ADSL數據機。

    法官審酌，徐男正值壯年，卻不循正軌賺錢，反而提供線路供詐團使用，不僅增加執法機關查緝困難，更嚴重危害社會治安，判處有期徒刑3個月，得易科罰金，7000元報酬及扣案電信設備，全數沒收。

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