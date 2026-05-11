苗栗7旬老翁疑毒駕心虛拒檢 警攔查釀2傷

苗栗警分局北苗派出所巡邏車發生碰撞後，先撞及路樹再卡在路旁水溝上，受創嚴重。（警方提供）

苗栗警察分局北苗派出所執勤員警，昨晚於苗栗市為公路與國華路口發現1輛轎車直行違規行駛轉彎車道，欲上前攔查時駕駛吳姓老翁竟然突然加速駛離，執警員警從後方尾隨，兩車於英才路段發生碰撞，造成2名執勤警員受輕傷；吳翁經唾液毒品檢測呈陽性反應，懷疑他涉嫌毒駕，但吳翁供稱是車牌被註銷，擔心警方攔查轎車會被查扣，才逃離現場，全案今（11）日依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦。

苗栗警分局調查，70歲的吳姓老翁，昨晚8點45分許在苗栗市為公路及國華路段口，因駕車於轉彎車道違規直行，見員警於後方欲攔停盤查時，ㄧ時心虛駕車高速逃逸，沿途行經各路口還有闖紅燈及蛇行等危險駕車行為，員警於後方尾隨並通報攔截圍捕，最後於苗栗市英才路段與巡邏車發生碰撞，雙雙失控衝出路外，兩車受創嚴重，造成巡邏車上的30歲王姓女警及22歲許姓男警頭部等處撕裂傷，送醫救治後，幸無大礙。

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肇事的吳姓老翁隨後被警方壓制，帶回派出所偵辦，至於為何兩車會發生碰撞，警方初步調查，疑警方在英才路包抄吳翁的轎車時，吳翁疑要大迴轉突踩煞車，導致兩車發生碰撞，巡邏車先撞及路樹後失控卡在水溝上，吳翁的轎車則橫於道路上，兩車均受創嚴重。

駕巡邏車的許姓員警及吳翁實施酒精檢測，均無酒精反應，但吳翁有毒品前科，經唾液毒品檢測呈陽性反應；苗栗警方說，吳翁是否涉及毒駕？仍需採尿進一步調查釐清，全案今天將先針對吳翁危險駕駛行為依公共危險及妨害公務罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局今天呼籲，駕駛人開車上路應確實遵守交通規則，如不慎違規千萬不要心存僥倖加速逃逸，避免危及自身及其他用路人安全！

吳翁所駕車轎車發生碰撞後，橫於道路上。（警方提供）

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