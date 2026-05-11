酒駕超標4.68倍！高市動保處捕犬隊酒駕撞民宅2傷 市府:依法送辦並依契約求償

高市動保處捕犬隊酒駕撞民宅2傷送醫。（民眾提供）

高雄市動保處委外捕犬隊今天凌晨酒後駕車於燕巢區大仁路擦撞民宅，造成民宅外部及車輛毀損，酒測值超標4.68倍，警方將依公共危險送辦；市府表示，這是委外公司的人員，晚上執行救援工作，該公司須負責賠償，市府也將依照契約求償。

燕巢區大仁路一戶民宅今天凌晨突然遭車輛撞擊，警方據報到場赫見動保處捕犬隊肇事，造成民宅外部及車輛毀損，經查該車先撞擊電線桿，再擦撞民宅才停車。

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駕駛余姓男子（54歲）一度受困車內，警方據報到場協助余男脫困，由救護人員送醫治療，頭部有撕裂傷需要縫合；副駕駛施姓男子自行爬出車外，身體多處擦挫傷；車上也無任何救援動物。

2人均意識清醒，目前均住院治療，余男經醫院抽血檢驗，酒測值高達每公升1.17毫克，為標準值每公升0.25毫克的4.68倍，且余男醉到語無倫次，警方也無法製作筆錄。

警方將於訊後將余男依《刑法》公共危險罪嫌函送橋頭地方檢察署偵辦；同車施男未勸阻余男酒駕，也將依違反道路交通管理處罰條例第35條8項同車乘客處6千至1萬5千元罰鍰。

高市動保處捕犬隊酒駕撞民宅2傷送醫。（民眾提供）

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