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    首頁 > 社會

    不要亂點！ 催繳罰單、燃料費簡訊 當心有詐

    2026/05/11 08:47 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義區監理所提醒民眾注意，詐騙集團常用偽造交通違規通知進行詐騙。（嘉義區監理所提供）

    嘉義區監理所提醒民眾注意，詐騙集團常用偽造交通違規通知進行詐騙。（嘉義區監理所提供）

    詐騙手法層出不窮，嘉義區監理所表示，詐騙集團常假冒監理機關名義，發送「交通違規逾期通知」、「車輛燃料費（公路養管費或養管費）未繳」等簡訊或電子郵件，利用民眾對罰單與費用繳納的疑慮，誘導點擊不明連結，連結多導向高度仿真的釣魚網站，畫面與官方相似，卻僅提供付款頁面，要求輸入信用卡、銀行帳戶及身分證等個人資料，引導匯款，民眾如一時不察，極易受騙上當。

    嘉義區監理所表示，收到「罰單催繳電子郵件」可高度懷疑為詐騙，務必提高警覺，政府官方網站網址皆以「gov.tw」結尾，正確「監理服務網」網址為https://www.mvdis.gov.tw/，民眾應自行輸入網址查詢，切勿點擊來源不明連結。

    嘉義區監理所說，政府發送簡訊多使用專屬短碼「111」，並標示機關名稱及識別資訊，目前也已全面停止以電子郵件寄送交通違規罰單通知，若點入網站僅見「付款資訊」，卻無車號、違規明細及機關聯絡資訊，極可能為詐騙網站。

    嘉義區監理所呼籲民眾牢記「別點、勿填、不匯款」及「不亂點、不輕信、要查證」原則，請透過官方管道查詢，包括下載監理服務APP、登入監理服務網、至四大超商多媒體機台查詢，或撥打用路人服務中心0800-231-035及警政署165反詐騙專線查證。

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