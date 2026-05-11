人夫外遇小三互稱「老公、老婆」 簽「悔過書」成鐵證

台中人夫外遇小三互稱「老公」「老婆」，被老婆抓包簽下「婚姻悔過證明協議書」成為鐵證，台中地院判決小三要賠20萬元。（記者陳建志攝）

台中人夫阿雄（化名）外遇莉莉（化名），兩人除一同出遊、擁抱及接吻，還互稱「老公」「老婆」，元配小芸（化名）2023年發現後聯繫莉莉，莉莉表示不知阿雄已婚，允諾會和他斷絕往來，但小芸2025年7月發現兩人仍藕斷絲連，和阿雄大吵後，阿雄簽下「婚姻悔過證明協議書」，小芸並對莉莉提告侵害配偶權，求償100萬元，該份協議書也成為鐵證，判決莉莉要賠20萬元。

判決指出，人妻小芸（化名）和阿雄（化名）2014年結婚，2023年9月發現阿雄手機裡面有許多他和小三莉莉（化名）的出遊、擁抱及接吻照片，以臉書訊息訊質問莉莉，回稱不知道阿雄已婚，表示將斷絕關係，但2025年7月發現兩人仍持續交往，阿雄在同年8月簽下「婚姻悔過證明協議書」，坦承有外遇事實，小芸對莉莉提告侵害配偶權，求償100萬精神撫慰金。

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莉莉在台中地院審理時辯稱，兩人認識時阿雄謊稱單身，直到小芸用臉書訊息告知阿雄有配偶兩人就斷絕往來，強調小芸所提出的對話紀錄，並不是她所寫，應該是遭他人冒用。

法官審理後認為，莉莉最慢到2023年9月就知道阿雄是有配偶的人，且阿雄在2025年8月簽下「本人因貪玩與莉莉小姐有染外遇、造成太太心有不安及身心受創、本人為讓太太有所保障，特此聲明此後不再與莉莉小姐有任何來往及通聯而後將永不再犯聲明。」上面並有阿雄父母簽名當證人，可認定兩人外遇的事實。

法官並發現，阿雄和莉莉的對話紀錄互稱「老公」「老婆」，雖莉莉辯稱臉書遭冒名，但法官從名稱為「胡」與莉莉姓氏相同，且相關對話內容，認定就是莉莉本人所使用，雖難認定兩人曾發生性行為，但兩人互動行為已逾越普通朋友社交往來的行為，侵害配偶權明顯，判決要賠20萬元。

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