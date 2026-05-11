網傳鼠自天花板掉落　北市府稽查誠品生活南西店

台北市政府今天表示，網傳百貨公司美食街老鼠從天花板掉落，10日晚間至誠品生活南西店進行稽查，已要求業者加強設備清洗、維修，避免油煙及異味逸散，落實環境管理以防鼠害。

台北市政府表示，對於網傳百貨公司美食街老鼠從天花板掉落，10日晚間由環保局、衛生局、商業處至誠品生活南西店進行跨局處聯合稽查。

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北市府說明，環保局稽查項目含空氣污染防制設備、油脂截流槽，廚餘及垃圾收集清運、垃圾儲存空間等。經查空氣污染防制設備中的靜電機仍有部分油煙逸散情形，已當場要求業者加強設備清洗保養及提升處理效能，並應定期清潔電極板、集塵板及內部濾網，避免因油垢堆積致降低油煙處理效率。

環保局提醒店家，必要時應辦理設備維修或更新，以有效降低油煙及異味逸散情形，餘油脂截流槽皆應定期維護，廚餘及垃圾收集儲存皆須加蓋，透過良好環境管理，從源頭防治鼠害。

北市府說，衛生局針對美食街包含餐飲業者及販售業者共28家食品業者，加強宣導鼠類防治措施，輔導業者落實環境清潔、食品防護及病媒防治管理措施。

衛生局也提醒店家防鼠3不策略，「不讓鼠來-封閉鼠道、不讓鼠住-整理環境、不讓鼠吃-斷絕糧食」，並且修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙；廚房、倉庫、儲藏室等環境應定期整理；餐具及廚具使用後應儘快清洗，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置於密閉容器中。

北市府補充，商業處則針對百貨業者自主清消紀錄、垃圾桶與廚餘桶使用情況查察。業者自115年1月起，每月都針對鼠類進行自主清消，廚餘桶及垃圾桶都有加蓋，現場已宣導業者持續加強環境衛生管理。（編輯：何宏儒）1150511

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