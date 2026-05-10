屏東男半夜騎機車下坡自摔 酒測值破1近爛醉「這理由」無罪

李男「騎乘」機車行經至橋樑處時，疑因不勝酒力自摔。（記者陳彥廷攝）

屏東縣泰武鄉李姓男子去年3月31日凌晨酒後騎乘機車上路，卻不勝酒力在途中自摔，警方到場進行酒測確定李男血液酒精濃度超標，但他卻辯稱機車「已故障」，是靠「重力」下滑，屏東地院認其騎乘為「無動力」車輛，加上檢警所提證據不足，判李男無罪，可上訴。

李男3月30日下午開始在友人家暢飲，喝到半夜已酩酊大醉，卻仍執意騎機車上路，在行經萬安國小大門的長下坡時，疑似不勝酒力，於半途自摔，警消獲報前往處理，消防局先到場將李男送醫，警方隨後至醫院進行酒測，沒想到酒測值竟高達1.03毫克，已幾近爛醉程度。

請繼續往下閱讀...

原來，李男突發奇想靠著重力「嚕下山」，面對警察詢問，也坦承酒後騎乘機車，但強調機車因故障引擎發不動，只好利用當地下坡路段，以滑行的方式移動；警方認定李男酒駕，已達「不能安全駕駛動力交通工具」程度，依公共危險罪送辦，檢方並提起公訴。

屏東地院認為，刑法所規定酒駕，其動力交通工具應由機械力運作，若車輛未發動，或發動後以手牽、腳撥等方式進行移動，均難認與「駕駛」行為相符。李男接受檢警詢問及法院審理時，拿出「檢修全車線路」、「火星塞」、「機車無法啟動」的機車行單據，證明案發當時機車處於無動力狀態。且本案員警前往處理事故現場時無密錄器畫面，檢方也無法證明過程中李男有酒後騎乘動力交通工具的情形，難以認定李男酒後駕駛事實，應予無罪諭知，全案可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法